Con el objetivo de contrarrestar la manipulación y aclarar diversos asuntos relacionados con el ejercicio de la Administración Pública Federal, todos los miércoles se presentará un reporte sobre las noticias falsas que circulan en redes sociales y otros medios de comunicación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se vaya contando con información, con elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca la verdad. Es la que nos hace libres, la verdad; nada de mentira. Que haya ética en el periodismo. (…) Se le debe respeto a la gente, no se puede mentir impunemente”, afirmó.

En conferencia de prensa matutina en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional indicó que en ese espacio se presentará el reporte en beneficio del interés colectivo.

El mandatario alertó que México vive un momento crítico en la historia del periodismo y dijo que confía en que surjan cambios en la forma de informar al país para hacerlo con objetividad, equilibrio y profesionalismo.

“Que no se calumnie, que no haya mentiras. Que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo”.

Afirmó que, a diferencia de sexenios anteriores, el Gobierno de la Cuarta Transformación garantiza el derecho de réplica y de libertad de expresión; no hay censura y toda la población accede a la información pública.

“Hay libertades plenas y esto es muy bueno para consolidar la democracia. (…) Vamos hacia una sociedad mejor y es muy importante el manejo de la información”, remarcó.

Reparación de L12 no se realizará con dinero del erario

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el empresario Carlos Slim asumirá la reparación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro “cuidando que quede con toda la seguridad necesaria” para las y los usuarios.

“Él va a pagar todo, se comprometió a eso y asegurando o externando que para ellos la obra está concluida y que han transcurrido muchos años, y que ya estaba en uso y que no pueden ellos cargar con toda la responsabilidad, pero que no es ese el tema, que lo importante, lo más importante es que se rehabilite la línea, que él está dispuesto a hacerlo, que no quiere presupuesto, que lo va a financiar su empresa y que se va a terminar en 12 meses”, explicó.

Dijo que espera que las empresas que también participaron en su momento en la construcción sigan el ejemplo y se hagan cargo de los tramos de su responsabilidad.

Adelantó que el jueves 1 de julio no habrá conferencia matutina debido que a las 11:00 horas informará sobre los avances del Gobierno de la Cuarta Transformación a tres años del triunfo democrático.

