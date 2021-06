- Publicidad Top Ad -

Ola Bini, activista por el software libre, defensor de Derechos Humanos y experto en seguridad digital, se encuentra sujeto a un proceso judicial en Ecuador desde abril de 2019. Varias organizaciones nacionales, regionales y globales dan seguimiento al caso desde el inicio, han denunciado que existe una motivación política en la acusación, así como continuas y graves vulneraciones al debido proceso.

Luego de más de dos años sin una resolución judicial clara sobre la situación de Ola Bini, su caso es sin lugar a dudas parte de la reivindicación de los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la protección a la información y seguridad digital de los ciudadanos.

Carlos Soria: “De existir justicia en el Ecuador, a nuestro cliente se le debería declarar sobreseído del delito que se le acusa..”

El abogado defensor del activista digital señala que la justicia no actúa con celeridad en esta caso y que la Fiscalía no ha podido mostrar las acusaciones que fueron presentados por funcionarios del anterior gobierno. En una serie de tuits, Soria reitera que han pasado 6 meses sin que se convoque a la audiencia en la que se conocerá si va a juicio o no.

“En ese tiempo el programador sueco ha sido perseguido y espiado, sus derechos violentados y se le ha denegado un proceso justo”.

Hilo. Pasaron 188 días sin que se convoque a la audiencia en la que se conocerá si @olabini

va a juicio o no. En ese tiempo el programador sueco ha sido perseguido y espiado, sus derechos violentados y se le ha denegado un proceso justo. Por eso como defensa el día… — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2021

De existir justicia en el Ecuador, a nuestro cliente se le debería declarar sobreseído del delito que se le acusa, pues no olvidemos que el Estado Ecuatoriano primero lo señaló por hacer acciones de desestabilización en contra del Gobierno de@Lenin, luego al no poder probar esto — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2021

Este proceso ha sido observado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, incluyendo a @amnistia, @hrw_espanol ,@OEA_oficial y la propia @ONU_es. — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2021

