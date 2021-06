- Publicidad Top Ad -

Llegó la pandemia y se quedó. Pero además de la secuela de muerte dejó una grieta socioeconómica con altas tasas de desempleo para la mayoría de ecuatorianos. Herencia del Gobierno más nefasto administrado por Lenin Moreno. Es triste callarse por prejuicios o por miedo a ser etiquetado de patriotero, intransigente o xenófobo, pero alguien tiene que decirlo: las universidades estatales, los hospitales públicos y las consultas médicas están desbordados de ciudadanos extranjeros con acceso fácil a trabajo y atención médica gratuita. No digamos las calles.

Si bien el Gobierno anunció la regularización de más de medio millón de venezolanos. Ésta debe incluir decretos, normativas, acuerdos, reglamentos que pongan orden entre otras cosas: al trabajo, la educación, la atención en salud, el reconocimiento de títulos, el uso de la vía pública, los parques. Y la expulsión inmediata de extranjeros que delinquen. Temas que los ecuatorianos hablamos, “pero aquí entre nosotros, nomás” por miedo a ser tildados de fascistas o violadores de los Derechos humanos.

Pobres que recibimos más pobres

Todos coincidimos en que tenemos un laxo sistema de fronteras lleno de pasos ilegales que además de médicos y profesores universitarios, llenó nuestras apacibles ciudades de prostitución, vendedores ambulantes, carromatos, motos, tricimotos, puestos de venta, saltimbanquis, traga fuego, limpiaparabrisas. Hermanos latinoamericanos que se han tomado los parques, parterres y terrenos baldíos sin Dios ni Ley y que exponen a sus hijos enfermos apelando a la piedad por una caridad.

- Publicidad Inline Ad -

Podemos los pobres ecuatorianos mantener a 500 mil venezolanos que pasan a un mercado informal en calles y covachas improvisadas, sin permisos legales, que no contribuyen con impuestos, que ensucian la vía pública, que usan nuestros bienes y servicios sin beneficio de inventario y mandan dólares a sus familias. Pues si no hay legislación ni un plan a largo plazo. Solo multiplicará los pobres.

Profesores universitarios

En el caso de los profesores universitarios extranjeros, llamativamente todos tienen PhD. No de Harvard, el MIT u Oxford sino de los países de donde provienen mayoritariamente: Cuba y Venezuela. No son investigadores reconocidos, nunca publicaron artículos científicos o técnicos relevantes en revistas indexadas. La mayoría no tienen especialización en docencia universitaria y según sus alumnos usan el método escolar antiguo de dictar cátedra: pizarrón, papel y lápiz y a copiar. A cantar de memoria “la clase” todos los días de todos los años, mientras el alumno trata de copiar a toda carrera lo que dice en su propio léxico: entendiste chico, vale pué… ¿Saldrá adelante nuestra educación con semejantes portentos?

Encontraron su nicho y viven del Estado- o sea nosotros- con sueldos de 4.000 dólares mensuales en universidades públicas permisivas especialmente de provincias. Vaya y vea señora ministra de Educación las provincias de Chimborazo, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo, etc. Lleno de pseudo científicos e investigadores extranjeros mientras nuestros propios investigadores formados afuera se encuentran desempleados.

Médicos

Más de 3.000 mil médicos concluyen la medicina rural en Ecuador, jóvenes recién graduados que buscan su primer empleo como médicos generales u optan por un escaso cupo de posgrado y especialidad. Ahora compiten con médicos extranjeros. A raíz de la compra de “renuncia voluntaria” las vacantes de especialistas fueron copadas la mayoría por médicos cubanos y ahora venezolanos: El 99% ya nacionalizado ecuatoriano y que gracias a la generosidad del censurado y cantinflesco Dr. Zevallos en plena pandemia éste les otorgó nombramientos definitivos, mientras echaba de sus trabajos a personal de salud ecuatoriano.

Será posible que se reúnan la ministra de Salud, la de Educación y el ministro de Trabajo para mediante un Acuerdo interministerial poner orden al caos laboral en materia de trabajo y titulaciones foráneas en salud. Por ejemplo: no contratar a médicos generales extranjeros en los hospitales públicos del país; verificar y filtrar los títulos de especialistas de primer grado; controlar las multi especialidades; las especialidades “exprés o a la carta”; implantar las pruebas prácticas y exámenes de suficiencia para ejercer la especialidad y que éstas tengan el aval de las Sociedades científicas médicas; desterrar la discriminación con nuestros propios médicos jubilados frente a los jubilados foráneos que si pueden trabajar en el sistema estatal público del IESS y MSP. Solo hay que copiar y pegar la normativa de Chile, Colombia y Uruguay. Simple.

Atención médica

Determinar la recuperación de costos para el vapuleado sistema sanitario de nuestro país es el debate que debemos tener sin más postergaciones: el vicepresidente encargado de fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública, las autoridades sanitarias y de economía y los expertos en Salud Pública. Ofrecer servicios de salud es carísimo.

Se dice que la atención en nuestros hospitales públicos es totalmente gratuita. Pero gratuito es solo el acceso a la atención. Alguien debe pagar por los gastos que demanda esa atención. Y es obvio que ese alguien es el Estado que financia el sistema mediante los impuestos ciudadanos. Lamentablemente las arcas escuálidas del Estado, no están ni para atender a los propios peor a nuestros hermanos migrantes. Basta ver los recorridos del Vicepresidente por los feudos mafiosos del reparto hospitalario del país -en donde incluso es mal tratado- para comprobar el desabastecimiento de insumos, medicamentos y costosos equipos sin funcionar o dañados a propósito.

En conclusión el nuevo Gobierno debe contar con una verdadera política migratoria, laboral y sanitaria integral y contar con amparos legales respecto de cómo proceder cuando quienes demandan trabajo especialmente en salud y educación y sobre todo atención médica gratuita son ciudadanos de otros países. Basta de políticas de puertas abiertas sin siquiera preguntar quiénes son. Que la generosidad empiece por casa.

Artículo firmado por Pablo Izquierdo Pinos

pabloizquierdo7@gmail.com

Relacionado