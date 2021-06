- Publicidad Top Ad -

Un análisis de los Grupos Económicos, clasificados según su nivel de ingreso en deciles, muestra que en 2019 el 10% más rico concentra el 34% del total de sociedades radicadas en paraísos fiscales. En efecto, son los que más utilizan estas empresas que son utilizados tendencialmente para eludir impuestos. De esa manera, es probable que eso explique que la relación entre su ingreso y el total de impuestos recaudados ascienda a tan solo el 9,42% mientras que en el caso de los Grupos Económicos de menores ingresos dicha relación aumenta hasta el 17,45% -casi el doble-, así mismo, poseen a penas el 7% del total de paraísos fiscales (ver tabla 1 y 2).

Entre los hallazgos más importantes también se observa que los grupos económicos más ricos concentran el 51% del total de activos, casi la mitad con más de USD 66 mil. De igual manera ocurre con el acaparamiento de los ingresos que aumentan hasta el 47% del total, casi USD 34 mil millones. Así mismo ocurre con la salida de divisas que asciende hasta USD 3 722 millones y representa el 39% del total. En el caso de los integrantes ubicados en los Panamá Papers los grupos económicos más ricos concentran el 28%. Las instituciones financieras también las acaparan con el 48% y los medios de comunicación con el 20%.

Por consiguiente, el acaparamiento que estos Grupos Económicos tienen es marcado. Lo más delicado ocurre con la concentración de las sociedades en paraísos fiscales utilizados para no pagar impuestos (Zucman, 2016; Báez, 2017). Cada dólar que se oculta en estos lugares para adquirir bienes lujosos implica menos recursos para actividades esenciales como salud y educación. Si a esta situación se agrega que el uso de estos paraísos fiscales lleva décadas, la acumulación de las fortunas tiene como contraparte la desacumulación de oportunidades en los ámbitos de salud, educativo, etc. ¿Cuántas personas no asistieron a la universidad por la elusión fiscal? ¿Cuántas personas no tuvieron acceso a la salud por falta de recursos? ¿Cuántos empleos se perdieron por la salida de capitales y las no reinversiones en el país? Mientras los privilegios para este grupo aumentaba inconmesurablemente.

Desde esa perspectiva, por ejemplo si tan solo se equipara el Tipo Impositivo Efectivo de los Grupos Económicos que menos ganan con los más ricos se recaudarían USD 2 726 millones adicionales, lo que representa el 3,79% del PIB, cercano al gasto en salud que asciende al 5,75% del PIB. Dicha propuesta es otra de las alternativas a las que se proporciona con el impuesto permanente a las grandes fortunas que generaría más de USD 4 mil millones[1] como una forma de interpelar a la sociedad ecuatoriana, sumergida en la precarización[2] y una histórica acumulación de desventajas para la población que no pertenece a la élite económica.

Elaboración: Propia

