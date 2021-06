- Publicidad Top Ad -

El movimiento Pachakutik, el brazo porlítico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha negado este martes la existencia de una alianza con el Gobierno de Guillermo Lasso a cambio de cargos, al tiempo que ha pedido congelar la subida del precio de los combustibles, motivo de fricción con los indígenas.

El jefe de la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional de Ecuador, Rafael Lucero, ha rechazado las informaciones que apuntan a la existencia de acuerdos o alianzas con el Ejecutivo y ha trasladado que el movimiento “no se responsabiliza” de los puestos que gestionan “a título personal” algunas personas pertenecientes al partido.

El excandidato a la Presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, abandonó la agrupación política a mediados de mayo justificando que no se “responsabilizaba” de los acuerdos alcanzados “con la derecha neoliberal”, en referencia a la composición de la Asamblea Nacional.

En aquel momento, insistió en que no reconocía los acuerdos alcanzados entre el movimiento indígena y Creo, el partido de Lasso, aunque mostró su “alegría” por la presidenta del Parlamento ecuatoriano, Guadalupe Llori, de Pachakutik. “Se merece y es legítimo, pero no estoy de acuerdo con cómo se llegó”, lamentó, antes de destacar que no fue “transparente”.

En referencia al precio del combustible, el coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, ha pedido congelar la subida gradual del precio de estos. De forma paralela, ha pedido a los asambleístas de todas las bancadas una investigación “exhaustiva” y una auditoría a las concesiones mineras por la “corrupción”, según ha recogido el diario ‘El Universo’.

Mientras, Lucero ha criticado que el Gobierno aún no se ha manifestado sobre la subida gradual de los combustibles y sus derivados.

Sectores indígenas y campesinos anunciaron a principios de junio movilizaciones –que la CONAIE respaldó– para lograr la derogación de un decreto que establece un sistema para fijar el precio de los combustibles, entre otras peticiones. El Ejecutivo ya ha adelantado que no tiene previsto congelar el precio de los combustibles.

Con información de EUROPA PRESS

