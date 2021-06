- Publicidad Top Ad -

Moreno y Celi acusaron a “correísmo” de haber provocado el incendio de Contraloría “para desaparecer evidencias de la corrupción”. Ahora se conoce que el incendio tendría como objetivo desaparecer las evidencias de la red de corrupción que se habría creado en Contraloría y que estaría liderada por el mismo autonombrado contralor Pablo Celi, actualmente detenido en la cárcel 4, según la información publicada en las últimas horas.

Por enésima vez, las mentiras de Moreno caen por su propio peso. Días después del “misterioso” incendio en el edificio de la Contraloría, Moreno se atrevió a acusar directamente al expresidente Correa de ser el “responsable” del incendio en la Contraloría.

“No es casualidad, Contraloría y Fiscalía, porque allá también estuvieron. Contraloría donde están las pruebas del ladrón, del delincuente que se llevó $70 mil millones de este país que nos tiene sumidos en una crisis”, dijo el 17 de octubre de 2019 cuando recorrió el edificio de Contraloría.

La tesis del pseudo contralor subrogante, Pablo Celi, y del propio expresidente, Lenin Moreno, quienes acusaron al gobierno anterior de ser el responsable del ataque, se queda sin piso.

El mismo día del incendio, Celi aseguró que se trató de una conspiración planificada que tuvo como objetivo “detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional, como resultado de la década de arbitrariedad y atropellos”.

Por su parte, el exmandatario afirmó en tono airado, ante los medios de comunicación, que se quemaron “los departamentos donde se encontraban las pruebas de la gran corrupción correísta”.

¿Fue autoplanificado el incendio de la Contraloría?. La tesis gubernamental se va quedando sin piso.

Alejandro Rodas exfuncionario de Contraloria-sobre incendio en octubre:”Eso fue fraguado por la propia Contraloría y la cabeza hacia abajo..”

Incendio quemó información sobre desvanecimiento de las glosas

Este miércoles se conoció que en Contraloría no hay archivos digitales desde 2015 y que los archivos quemados durante el incendio tienen relación con las glosas desvanecidas por las principales autoridades de la Entidad y que suman $844 millones.

La contralora subrogante Valentina Zárate, informó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que los archivos del organismo antes de 2015 no están digitalizados y “una buena cantidad de dichos instrumentos no pueden ser entregados debido al incendio”, lo que contradice la versión de Pablo Celi autonombrado contralor, de que eso no fue tocado en el incendio.

