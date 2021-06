- Publicidad Top Ad -

Ecuador regresa al calendario de la World Surf League 2021 para promover dos eventos consecutivos de WSL Qualifying Series combinados masculinos y femeninos. El primero será el Corona Montañita Open presentado por Hyundai New Tucson 2022, en el Ayuntamiento de Santa Elena del 16 al 20 de junio en Montañita. El otro es el Corona Salinas Open presentado por Hyundai New Tucson 2022 en la Ciudad de Santa Elena del 23 al 27 de junio en Salinas, que en 2005 fue sede del único evento de la World Surf League realizado en Ecuador.

Ambos concursos son eventos de nivel QS1000 y distribuirán 1,000 puntos QS hacia el ranking regional masculino y femenino de WSL Latin America, que clasificará a los surfistas de América del Sur para competir en los eventos de la Challenger Series 2021 que determinarán los lugares en el Tour del Campeonato de la Liga Mundial de Surf 2022. Los competidores de trece países ya han confirmado sus inscripciones en ambas divisiones, incluido el país anfitrión de Ecuador. Además, habrá atletas que llegarán de Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, Hawái y Portugal.

Los participantes del Corona Montañita Open y del Corona Salinas Open son los actuales campeones de WSL Latin America, João Chianca (BRA) y Daniella Rosas (PER), así como los actuales WSL Latin America Pro Junior Champions Raúl Ríos (PER) y Tainá Hinckel. (SOSTÉN). Otros surfistas regionales de primer nivel son el Campeón Regional WSL Norteamérica 2018, Lucca Mesinas (PER), así como el surfista más destacado de Ecuador, el Campeón WSL Latinoamérica 2011 y 2018, Dominic Barona (ECU).

“Mis expectativas para estos eventos son las mejores posibles y espero que todas las chicas vengan a competir aquí también con el mismo objetivo de ganar el evento”, dijo Dominic Barona. “Me siento muy bien, he estado entrenando mucho, no solo el lado físico. Durante esta pretemporada también he intentado perfeccionar mi técnica, algo que no he hecho en muchos años. Espero hacer lo mejor en estos eventos aquí en Ecuador y no hay nada mejor que poder competir cerca de casa. De hecho, tener eventos de esta magnitud e importancia en nuestro país es un sueño hecho realidad, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para ganar en casa”.

- Publicidad Inline Ad -

El regreso del surf profesional a Ecuador cuenta con el pleno apoyo del Gobierno Federal del Ecuador y los tres Ministerios de Turismo, Deportes y Salud estarán involucrados a lo largo de la totalidad de los eventos que establecieron los Protocolos de Seguridad y Salud COVID-19 para ser seguidos por todos. Se espera que los eventos se desarrollen con la máxima seguridad para los atletas, el personal y el personal local. Para mantener la seguridad, la presencia de aficionados se limitará a las playas de Montañita y Salinas, ambas ubicadas en la Península de Santa Elena, a unas 2 horas al sur del aeropuerto de Guayaquil.

“Estos eventos son una plataforma extraordinaria como impulso económico al turismo en la franja costera de la región de Santa Elena, que se ha visto afectada por la pandemia mundial”, dijo el organizador de los dos eventos, Xavier Aguirre. “Montañita y Salinas son dos complejos turísticos que dependen principalmente del turismo para su sustento. El surf ha sido el principal motor del desarrollo de estas comunidades, rodeadas de playas espectaculares con olas de clase mundial. Llevar los eventos de WSL a Ecuador es un gran paso para el desarrollo del surf nacional, elevando el nivel competitivo de nuestros atletas, con el objetivo de prepararlos para los eventos profesionales más importantes y también para los Juegos Olímpicos”.

MONTAÑITA – El Corona Montañita Open presentado por Hyundai New Tucson 2022 y la Ciudad de Santa Elena es un pointbreak de derecha largo con oleaje de norte o sur durante casi todo el año, principalmente entre los meses de marzo y agosto. Montañita es conocida como una de las mejores olas del Pacífico Sur, siendo uno de los lugares favoritos de los surfistas de varios países de América Latina. En 2013, Montañita fue sede del Campeonato Mundial de la ISA (International Surfing Association), que incluyó la participación de los campeones de la World Surf League, Layne Beachley (AUS) y Sunny García (HAW).

SALINAS – Playa de la FAE, que albergará el Corona Salinas Open presentado por Hyundai New Tucson 2022 y la Ciudad de Santa Elena, se identifica como una de las olas más consistentes en Ecuador. Ubicado dentro de una base militar, está formado por una bahía con varias opciones para surfear izquierdas y derechas sobre rompientes bien definidos. Salinas ya ha sido sede del Campeonato Mundial ISA en tres ocasiones (2004, 2009 y 2014). También es donde se llevó a cabo el único evento de la World Surf League en 2005. El concurso fue un evento de la Serie de Clasificación de 2 Estrellas celebrado en Punta Carnero Beach, donde Heitor Alves (BRA) se llevó la final sobre Andrew Gahan (EE. UU.), Travis. Mellen (EE. UU.) Y Mike Losness (EE. UU.) Respectivamente.

Confirmado.net

Relacionado