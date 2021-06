- Publicidad Top Ad -

El 30 de marzo de 2006 el pleno del Congreso Nacional aprobó las reformas a la Ley de Hidrocarburos planteadas por el Ejecutivo, que buscaban repartir las ganancias extraordinarias obtenidas por las compañías privadas gracias a los altos precios del petróleo.

El único partido político que no se abstuvo fue el Social Cristiano. Se pronunciaron a favor los bloques: Pachakutik, Izquierda Democrática, Democracia Popular, Socialistas, Partido Roldosista Ecuatoriano, Movimiento Popular Democrático, independientes, MIRE y Prian.

La Ley 42 llegó para normar la distribución del excedente sobre el precio de equilibrio del contrato, lo hizo en beneficio del Estado: “la forma de distribución será de AL MENOS el 50% para el Estado y 50 % para la transnacional”. La sentencia de la frase “AL MENOS”, dio el marco en el año siguiente para que el país ganara sumas multimillonarias, lo que fue el principio de la transformación del Ecuador.

A propósito de la sentencia del CIADI que obliga a Ecuador pagar 374 millones de dólares a la empresa francesa Perenco, el economista Diego Borja, exministro de Economía en de Alfredo Palacio, señaló que es una falacia absoluta que en la Ley 42, su reglamento y el posterior Decreto de Rafael Correa le hayan significado un perjuicio al Estado ecuatoriano, todo lo contrario, de no ser por la existencia de la Ley 42, Ecuador no habría percibido beneficio alguno del alto coste del barril del petróleo de aquel entonces.

ENTREVISTA DE DIEGO BORJA CON WRADIO DE CUENCA

“Si eso no hubiera hecho el Ecuador se hubiera podido presentar una demanda contra los funcionarios por no cumplir la Constitución porque el artículo 247 de la Constitución dice que el petróleo es de propiedad del Estado y en esas condiciones con esos contratos el Estado no estaba obteniendo nada, estaba obteniendo la minoría absoluta; si no se hubiera normado de esa manera más bien ahí si hubiese habido omisión, ahí si hubiera habido un hecho culposo por no recuperar de alguna manera un recurso que es propiedad del Estado”, dijo Borja a a WRadio de Cuenca.

Gracias a la Ley 42, durante los años 2009-2010 el Estado tuvo ingresos de 614,4 millones de dólares, lo que representa 4 veces más de lo recibido entre los años 2000-2008, señaló el experto Marcelo Varela.

Confirmado.net / WRadio

