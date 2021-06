- Publicidad Top Ad -

Ecuador deberá pagar una indemnización de 412 millones de dólares a la petrolera Perenco por una disputa internacional que remonta al 2007. Según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, (CIADI), el estado ecuatoriano debe conceder a la petrolera una indemnización por USD 412 millones porque Ecuador supuestamente violó el Tratado de Inversión Bilateral.

¿Cuál es la responsabilidad del Procurador General del Estado, Iñigo Salvador?

El Procurador General del Estado, Iñigo Salvador es el abogado del Estado ecuatoriano y es quien debe rendir cuentas al país sobre cómo se ejerció la defensa del Ecuador en el proceso arbitral con la petrolera Perenco. Es indispensable una auditoria jurídica que nos permita conocer la actuación de la Procuraduría en este tipo de casos de arbitraje.

¿Realmente la Procuraduría defendió los intereses del país? ¿Qué abogados y expertos intervinieron por parte de la Procuraduría en este caso? ¿Cómo el Tribunal Arbitral falló a favor de Perenco, si en un caso de similares características planteado por la petrolera Burlington, se sentenció que la Ley 42 NO era expropiatoria?

- Publicidad Inline Ad -

Analistas consultados han señalado que lo ocurrido evidencia un proceder mediocre de parte de la Procuraduría y el Procurador, el Ecuador tenía todo a favor, sin embargo hoy se deberá indemnizar a Perenco.

¿Son viables los juicios de repetición?

Según analistas, es una irresponsabilidad hablar de juicios de repetición, esto revela desconocimiento y malas intenciones de parte del Procurador General Iñigo Salvador: Un juicio de repetición es viable cuando un funcionario público ha actuado de forma dolosa o con culpa grave. La actuación del Estado, en el marco de la Ley 42 NO puede considerarse dolosa. Esta normativa fue aprobada por el Congreso Nacional en el 2006 y, revisada y aprobada por el Tribunal de Garantías Constitucionales.

¿Acaso el Procurador quiere enjuiciar a todos los congresistas del 2006, dos ex presidentes, ex ministros, etc.? Es inadmisible que un funcionario hoy quiera desviar la atención de su pésima gestión con propuestas ilegales y absurdas. El artículo 344 del Código Orgánico Administrativo en torno a los juicios de repetición dice lo siguiente: “La acción de repetición procede cuando el daño es consecuencia de la actuación u omisión con dolo o culpa grave de la o del servidor, que deberá ser declarada en el proceso judicial”.

UNES pide información al Procurador Salvador

El Asambleísta de UNES, Fernando Cedeño, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, en entrevista concedida a radio Capital de Portoviejo, anunció que ha solicitado información al Procurador General del Estado por las acciones u omisiones que haya tenido la Procuraduría en el Tribunal Arbitral del CIADI.

“Lo lamentable de esto es tratar de revertir de que debe tratarse un juicio de repetición a las autoridades que tomaron las decisiones, tanto en la aprobación de la Ley 42 como en el reglamento. Esa es una forma perversa de desviar la atención y eludir responsabilidades en el caso del Procurador Salvador.”

Confirmado.net

Relacionado