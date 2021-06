- Publicidad Top Ad -

La tenista japonesa Naomi Osaka, número dos del mundo, no participará la próxima semana en el torneo de Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa sobre hierba, una baja que llega una semana después de retirarse de Roland Garros.

“Lamentablemente, hemos recibido la noticia de que Naomi Osaka no podrá competir en Berlín. Tras consultar con sus representantes, se tomará un descanso”, anunciaron los organizadores del torneo.

Todavía no está claro cuánto tiempo de descanso se tomará Osaka y si competirá en Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, a partir del 28 de junio. El pasado 31 de mayo, abandonó Roland Garros después de su polémica decisión de no atender a los medios de comunicación, asegurando que le provoca “una gran ansiedad” hablar con los periodistas, además de confesar que ha tenido varios episodios de depresión.

“Esta no es una situación que no tenía intención de provocar. Creo que ahora lo mejor para el torneo, para los otros jugadores y para mi propio bienestar es que me retire para que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que se desarrolla en París. Nunca quise ser una distracción y acepto que el momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro”, anunció entonces en un comunicado.

- Publicidad Inline Ad -

Tras no querer participar en ruedas de prensa, los cuatro ‘Grand Slam’ criticaron su actitud y la amenazaron, en un comunicado conjunto, con una posible descalificación e incluso la negativa a participar en futuros torneos si no reconsideraba su decisión de no atender a la prensa.

Osaka confesó que había sufrido episodios de depresión desde que ganó su primer ‘grande’ en el US Open en 2018, y que hablar con los medios le provoca ansiedad. “He sufrido grandes problemas de depresión desde el US Open 2018 y me está costando mucho lidiar con ello. Todo el que me conoce sabe que soy introvertida; siempre llevo auriculares, lo que me ayuda a sobrellevar mi ansiedad social”, manifestó.

“En París he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, y creí que debía cuidarme y evitar las ruedas de prensa (…) Me he disculpado de forma privada con el torneo. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para hablar de la forma de hacer las cosas mejor con los jugadores, la prensa y los aficionados”, concluyó.

Djokovic despierta y duerme a Musetti en Roland Garros

Novak Djokovic derrota a Lorenzo Musetti (6-7(7), 6-7(3), 6-1, 6-0, 4-0, ret.) en un partido muy cambiante en los octavos de Roland Garros 2021. Ambos dieron dos versiones diferentes durante el partido, aunque el bajón de nivel del italiano fue el más notorio a partir del tercer set. Djokovic avanza y se medirá a Berrettini, descansado por cuatro días.

Novak Djokovic y Lorenzo Musetti se encontraban en los octavos de final de Roland Garros 2021, en el que suponía el primer enfrentamiento oficial entre serbio e italiano. Novak llegaba sin ceder sets, y el número 76 del mundo llegaba con solo dos cedidos; ante Cecchinato en la tercera ronda. El campeón de 18 Grand Slams se presentaba como claro favorito para avanzar de ronda en París.

Musetti, las dos caras de una moneda con mucho por pulir

El primer set nos dejaría el tenis más brillante de Lorenzo Musetti, y a un Djokovic que aún no estaba a su máximo nivel. Pese a ello, el serbio rompería primero para el 3-1, pero Musetti recuperaría inmediatamente. Controlando bien los momentos de presión, el italiano llevaría el set al tiebreak, y, remontando un 1-4, se llevaría el desempate por 9-7 para adelantarse ante Nole.

En el segundo, Musetti seguiría con un nivel celestial, mientras que Djokovic lo intentaba pero no conseguía entrar en el partido. El italiano rompería el servicio de Nole para el 3-1, pero el serbio recuperaría de inmediato, repitiéndose la historia del primer set. El parcial llegaría al tiebreak, y en él, Musetti arrancaría en ‘modo demolición’, y un 4-0 inicial decantaría la balanza. Por 7-2 en el tiebreak, el italiano se quedaba a un set de la mejor victoria de su carrera.

Muy diferente sería la historia en el tercer set tras un breve paso por vestuarios de ambos jugadores. Tal y como era previsible que pasara, Djokovic reaccionaría, al tiempo que Musetti disminuía sobremanera su nivel. El italiano parecía tirar el set por momentos, y con dos breaks, el serbio se llevaría el tercer parcial por 6-1, empezando a pensar en la remontada.

Lorenzo Musetti confirmaría su completa salida del partido en un cuarto set en el que no se molestaría, casi, ni en correr en los puntos. Djokovic ponía la directa hacia la victoria con un 6-0, que dejaba una mala imagen del italiano, después de haber estado dos sets arriba y dar la sensación de poder hacer daño a Djokovic.

En el quinto set, como venía viéndose venir desde hacía varios minutos, el serbio arrasaría a un muy blando Musetti. Con 4-0, Musetti se retiraba acalambrado, y Djokovic avanzaba, una vez más, a los cuartos de Roland Garros.

Ahora, Berrettini

Tras el, al principio difícil y luego cómodo triunfo de Novak Djokovic ante Lorenzo Musetti en los octavos de Roland Garros 2021, el serbio se medirá en los cuartos a Matteo Berrettini, que llegará descansado, pues no ha tenido que disputar su partido de octavos de final ante Roger Federer. El italiano buscará derrotar a un Djokovic que se ha mostrado muy vulnerable por momentos.

Confirmado.net / EUROPA PRESS / CANAL TENIS

Relacionado