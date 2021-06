- Publicidad Top Ad -

El vicealcalde de Quito llegó de la mano con el alcalde Jorge Yunda y juntos ganaron la elección. Sin Yunda probablemente Guarderas no hubiese llegado al municipio de la capital. Tiempo después Guarderas le da la espalda a Yunda e incluso forma parte de la Comisión de Mesa, pese a tener intereses de por medio. Ha dicho que su única lealtad es con la ciudad y no con su antiguo coideario que le llevó a la Alcaldía.

Santiago Guarderas se pronuncia sobre la remoción a Jorge Yunda / Nota informativa de El Telégrafo

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, se abstuvo de expresar su postura para las sesiones del Concejo Metropolitano de Quito que se efectuarán el miércoles 2 de junio de 2021 y en las que se analizará la remoción del alcalde Jorge Yunda.

Si las mociones obtienen al menos 14 de los 22 votos del Concejo, Yunda será desvinculado del Cabildo y, por ley, Guarderas asumirá sus funciones. “En este momento no podría anticipar mi posición”, dijo Guarderas, en una entrevista con Telediario.

Los ediles revisarán los dos informes presentados contra el Alcalde, por incumplimiento de funciones y por incumplimiento de participación ciudadana. Ese día habrá pruebas de cargo y descargo, antes de comenzar la votación.

“Hay que ver la posición responsable que cada uno de nosotros debe tomar en el Concejo. Mi voto estará ajustado a lo que he examinado, siempre garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia”, comentó, quien llegó al Municipio por el mismo partido en el que Yunda ganó las elecciones seccionales.

El Concejo Metropolitano revisará cada informé en una sesión distinta. De aprobarse la remoción, Yunda podrá presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral una consulta para que evalúe el proceso, en un término de 10 días.

“El TCE no analiza el fondo del asunto, eso es competencia del Concejo”, aclaró el vicealcalde. Si el organismo ratifica la decisión municipal, por ley se convertirá el nuevo burgomaestre. “Si no hubiese existido esta situación y estos actos bochornosos en la administración municipal, no habría esta moción de remoción”, concluyó Guarderas.

