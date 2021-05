- Publicidad Top Ad -

“Queremos que nos paguen lo que nos deben”, fue la consigna que corearon esta mañana los extrabajadores de Ecasa, despedidos sin ninguna notificación previa, en marzo del 2020. Esto durante una rueda de prensa y plantón que inició en el Hotel Marriot de Quito y que culminó frente a almacenes Juan Eljuri, que se realizaron ayer 27 de mayo.

“Exigimos el pago de nuestras liquidaciones y los salarios de febrero y marzo del 2020”, señaló Milton Reyes uno de los voceros de los extrabajadores que realizaron la acción junto a el Sindicato de Despedidos y Desempleados, La Brigada Obrera Revolucionaria y el Bloque Proletario. Así inició la rueda de prensa frente al hotel Marriot donde se encontraban algunos representantes de la empresa.

Luego de la rueda de prensa, los extrabajadores y demás manifestantes recorrieron la Av. Orellana hasta Almacenes Juan Eljuri, donde terminó la manifestación. “72 personas fuimos despedidos el 13 de marzo de 2020, aún no recibimos nuestras liquidaciones”, denuncia Reyes entre consignas y gritos que alientan la lucha obrera.

Además del impago de las liquidaciones, señalan que la empresa tampoco canceló todos los aportes a la seguridad social, lo que en medio de la crisis sanitaria ha sido un problema porque no han podido acceder a los servicios de salud. A esto se suma el impacto de la crisis económica que ha provocado que la mayoría de obreros continúen desempleados y subempleados.

Esta no es la primera acción movilizatoria del grupo de obreros, los plantones han sido permanentes. Sin embargo, a pesar de la presión y denuncia, la empresa no ha dado ninguna respuesta clara. “Mario Esteban Espinosa (gerente de Ecasa) nos dijo que si queremos, que denunciemos”, relatan. Por ello, han decidido emprender a la par un proceso legal en contra de la empresa que pertenece al grupo Eljuri, uno de los grupos monopólicos más importantes del país.

“Sin trabajo no hay derechos, sin trabajo no hay comida, sin trabajo para el pueblo no es posible que se viva” corearon los asistentes mientras quemaban un monigote de Juan Eljuri frente a los Almacenes resguardados por una decena de policías antimotines. Carolina Herrera, vocera de la BOR, resalta que no descansarán hasta conseguir que la empresa cumpla con sus obligaciones. Además, que esta lucha es fruto de un nuevo tipo de organización de los obreros, al margen de las centrales sindicales tradicionales.

Hasta el momento el Grupo Juan Eljuri no se ha pronunciado al respecto.

