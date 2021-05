- Publicidad Top Ad -

Hoy comienza una edición especial del festival de literatura “Leipzig lee extra”, que normalmente acompaña a la tradicional Feria del Libro de esa ciudad del este de Alemania, cancelada por la pandemia de coronavirus.



La Feria, que tampoco tuvo lugar en 2020, contó con la afluencia de 286.000 visitantes en su última edición en 2019.



El programa, en gran parte virtual, incluye unas 400 presentaciones hasta el domingo, cien de las cuales podrán contar con la presencia de público bajo normas de higiene para evitar los contagios.



”No serán grandes cifras, pero es una señal de esperanza, de que no nos dejamos abatir por estas condiciones”, comentó Oliver Zille, director de la feria.



Entre los cinco nominados al premio en la categoría de ficción se incluyeron este año por primera vez a cuatro mujeres. La nominación de una amplia mayoría de féminas no había ocurrido nunca en la historia del galardón, que se concede desde 2005.



Entre las nominadas figuran Iris Hanika (”Echos Kammern”), Judith Hermann (”Daheim”), Friederike Mayröcker (”da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete”) y Helga Schubert (”Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten”). Por su parte, el suizo Christian Kracht completa la lista de candidatos con su novela “Eurotrash”.



El premio de la Feria del Libro de Leipzig se concede en tres categorías: ficción, no ficción/ensayo y traducción. Está dotado con un total de 60.000 euros (73.140 dólares), de los cuales 15.000 euros van a los respectivos ganadores y mil euros para cada nominación.

Con información de la Agencia DPA

