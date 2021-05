- Publicidad Top Ad -

Se produjo el relevo del mando entre el morenismo saliente y el entrante de lo mismo. Nunca como ahora han exacerbado el odio como herramienta de penetración ideológica. Nos hablan de cambio. Será sólo de nombres, porque la continuidad es parte de la consigna. A su tiempo lo dijo el Presidente Lasso: “yo no he cambiado, quien cambió es el gobierno”. Y desde entonces caminaron juntos, en comunión de ambiciones para salvaguardar los privilegios de la gallada, mientras al pueblo le hundieron en la miseria, agravada por la mortal pandemia. Como buenos mercaderes, aprovecharon el dolor y la crisis popular para arranchar lo que pudieron. Hicieron buenos negocios hasta con las fundas de cadáveres, cavaron fosas comunes para sepultar a miles de cuerpos anónimos en ataúdes de cartón. Ese dolor social no podemos olvidar.

Asumió el poder hablando de “cambio y libertad”. Lo del cambio es una figura vacía que se le ocurrió al redactor del discurso, porque la palabrita suena bonito. Y lo de libertad, ¡caramba!, pero si se tomaron todas las funciones del Estado y sus aliados de cierta prensa, han hecho de la libertad de expresión un estropajo pestilente, publicando calumnias y mentiras y tapando las atrocidades que cometieron desde las Instituciones públicas, en usufructo del gran reparto, al que llamaron “diálogo”. Hidrocarburos, electricidad, telefónicas, vialidad, recibieron a manos llenas los corruptos. Para el filósofo Noam Chomsky, la táctica de los privatizadores consiste en desprestigiar lo público, despojarle de recursos económicos hasta que colapse, para que la gente se moleste y prefiera que lo pasen a manos del capital privado.

En cuanto a la libertad, aclaremos: es “su libertad” la que defienden. Libertad a no pagar impuestos, libertad a imponer su explotación, libertad a no rendirle cuentas a nadie, libertad a utilizar los medios privados de comunicación para que elaboren el relato del lavado cerebral a una población amenazada por el desempleo, el hambre y la muerte. Palabras vacías, con impacto para los ingenuos odiadores que se identifican con toda posición reaccionaria neoliberal. Hacen méritos para entrar a la Alianza del Pacífico, firmar un TLCs con la potencia, con el cuento de que es nuestro mejor amigo y aliado, ignorando que el imperio no tiene amigos, sólo intereses. Ni una mención a la economía popular y solidaria, a los trabajadores autónomos, a los micro y medianos emprendedores. Únicamente producir lo que nos impongan los tratados, aunque se destruya la economía básica de nuestros productores, cuyas cosechas abastecen los mercados de consumo interno. Quieren privilegiar el gran negocio de los importadores y exportadores, porque la industria y artesanía de la producción nacional les importa un bledo.

Ya están libres los Isaías. Sigue reagrupándose la gallada causante y beneficiaria del atraco bancario del 99. Los jueces que revisaron la condena por peculado bancario, alegan que hay una mínima duda que favorece a los reos. Qué diferente fue el proceder de los juzgadores que condenaron a Rafael Correa sin una sola prueba. Las dudas y las absoluciones son para los panas, no para el ex presidente, por el terror que les causa sus 14 victorias electorales, hasta el último proceso que en ausencia casi casi se alza con un nuevo triunfo.

- Publicidad Inline Ad -

Y para rematar, la señora Joyce de Ginatta conmina a los pueblos y nacionalidades a probar que son ecuatorianos. Qué audacia. Señora, cuando vinieron sus antecesores de Europa, esta tierra era el hogar de nuestros pueblos ancestrales. Los pelucones no tienen idea de nuestra Historia; sólo saben contar dinero y mandarlo a los paraísos fiscales, como proclama el actual Consejero Presidencial, Aparicio Caicedo. Aparicio apareció para meter la pata. Es como el César Monge que mandó a la mierd.. a la sociedad manabita, porque no votó por ellos. Así son de patriotas estos bonitos.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado