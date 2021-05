- Publicidad Top Ad -

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, firmó el lunes los primeros decretos ejecutivos, uno de los cuales deroga el reglamento a la Ley de Comunicación vigente en el país y anuncia el envío de una nueva norma a la Asamblea Nacional.

“La libertad es nuestra bandera de lucha. Cumpliendo con el compromiso de garantizar el derecho a un Ecuador libre, firmamos el Decreto para derogar el Reglamento a la Ley de Comunicación”, dijo Lasso en el Palacio de Gobierno, tras emitir los respectivos decretos para posesionar a sus ministros y otros funcionarios de gobierno.

El presidente añadió que en las próximas horas enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de nueva Ley de Libertad de Expresión redactado con principios internacionales y que busca “volver a vivir en plena libertad en el Ecuador”.

El mandatario añadió que espera que la Asamblea Nacional dé a ese proyecto un trámite urgente “para que no quede la menor duda que este es un gobierno democrático, un Ecuador libre”.

La Ley de comunicación, fue emitida durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Según la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), desde la aprobación de la Ley, en 2013, hasta 2017 hubo al menos 370 casos de sanciones a medios de comunicación, periodistas, caricaturistas y articulistas.

Al hacer el anuncio sobre la derogatoria del reglamento y el proyecto para la nueva Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, el primer mandatario señaló que durante su Gobierno cualquier ecuatoriano tendrá derecho de expresar su opinión y criticar a los poderes constituidos y no le pasará absolutamente nada.

DECRETO PARA DEUDORES

Lasso también firmó un decreto para retirar de la denominada central de riesgos a quienes tengan deudas vencidas menores a 1.000 dólares y deudas menores a 500 dólares para los integrantes de la economía popular y solidaria.

Según el presidente, con dicho decreto se beneficiarían 1,7 millones de ecuatorianos, que no pueden acceder a créditos en el sistema financiero por estar en la central de riesgos.

El decreto no implica condonación de deudas.

El Presidente también firmó el decreto del Código de Ética y Estándares de Conducta Gubernamental, que establece estándares de comportamiento ético con el fin de evitar el nepotismo y lograr una gestión transparente y eficiente en la función pública.

Lasso llamó a los miembros de su gabinete a comenzar a trabajar inmediatamente y señaló que desde el 12 de abril, al día siguiente de su victoria en las urnas electorales, comenzó a gestionar la provisión de vacunas para el covid-19.

“La salud no tiene ideología y yo no he venido a aplicar mis preferencias ideológicas o simpatías personales (…) He venido a defender la salud de los 17 millones de ecuatorianos y hemos adelantado conversaciones con los embajadores de Rusia, China y Estados Unidos”, destacó el Presidente.

El Primer mandatario añadió que pidió al presidente chileno Sebastián Piñera un préstamo de vacunas y que ha dicho a la embajadora de Estados Unidos para la ONU -y delegada del presidente Joe Biden para su investidura-, Linda Thomas-Greenfield, que el principal interés en la relación bilateral es al momento la provisión de vacunas.

El mandatario también reiteró que pidió al Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) apoyo en su experiencia logística, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para realizar jornadas masivas de vacunación en todo el país.

Ofreció medidas audaces e inteligentes para lograr que los ecuatorianos retornen a sus actividades normales lo más pronto posible.

Agencia Sputnik

