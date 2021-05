- Publicidad Top Ad -

El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia solicitó a su presidente, Iván Saquicela, que inicie el procedimiento de extradición del expresidente de la República Rafael Correa.

Correa reside actualmente en Bélgica y sobre él pesa una orden de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado – con autoría mediata por influjo psíquico – en el auto denominado caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron sentenciadas otras 19 personas.

El abogado Rafael Oyarte, declarado enemigo de Rafael Correa y la tendencia progresista, considera que es muy difícil que Bélgica acepte una solicitud de extradición porque la sentencia con autoría mediata por influjo psíquico será complicada de probar.

En declaraciones al programa En Primera Plana, Oyarte se refirió al tema.

- Publicidad Inline Ad -

“Habrá que ver si es que en Bélgica que lo dudo, admite el juzgamiento por cohecho en ausencia, sino es así Bélgica no te va a otorgar la extradición o a lo sumo en el mejor de los casos va a decir júzguelo otra vez, pero eso es bien difícil; otra cosa que es más pedregosa todavía, Rafael Correa fue condenado como autor mediato por el delito de cohecho, usted tendría que ver si es que la legislación belga también establece la autoría mediata, porque si en Bélgica no se establece la autoría mediata le pueden decir sí el delito de cohecho es susceptible de extradición , es corrupción de funcionarios.. sí en Bélgica si es posible juzgar a un cohecho en audiencia, pero aquí no existe la autoría mediata… listo no hay extradición.

O lo otro ..Bélgica le podría decir todo va bien, sí hay la autoría mediata en Bélgica, yo creo que sí porque es muy europea la autoría mediata… pero usted me está diciendo acá que le han condenado por autoría mediata por influjo psíquico y ese caso sería imposible en Bélgica .. por eso cuando yo veía ese tema de Correa y del famoso influjo psíquico decía yo ..que pendejada fueron a meter en el fallo …”

Confirmado.net / En Primera Plana

Relacionado