- Publicidad Top Ad -

Produbanco, institución financiera con sólida trayectoria a nivel local y miembro del Grupo Financiero Internacional Promerica, presentó diversas herramientas para apoyar a la reactivación sostenible de las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) las cuales se encuentran publicadas en la página web de Pacto Global Ecuador.Esto forma parte de los resultados de la mesa de trabajo delObjetivo de Desarrollo Sostenible No. 17, la cual está presidida por el Banco como miembro del Programa Líderes por los ODS de Pacto Global Ecuador.

Estas guías fueron construidas a partir del programa desarrollado que incluyó varias fases para conocer la realidad de las PYMES, identificar sus necesidades y barreras de crecimiento. Tras todo este proceso, se identificaron iniciativas existentes que podían ayudar a responder estos desafíos. A partir de lo cual, se recogieron estas herramientas para apoyar su desarrollo, considerando los aspectos ambientales y sociales, tecnología y digitalización, cuestiones operativas y de capacidades, y de relacionamiento con públicos estratégicos.

Cabe destacar que el ODS 17 está enfocado en revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Es así que la meta de la mesa de trabajo de este Programa es lograr la reactivación de las PYMES con principios de sostenibilidad.

La iniciativa “Líderes por los ODS” fue creada por Pacto Global Ecuador, con el objetivo de promover la implementación de iniciativas que ayuden al cumplimiento de la Agenda 2030. Produbanco asumió el liderazgo de la Mesa del ODS 17, planteándose como meta crear alianzas estratégicas con diferentes actores para aportar al cumplimiento y encaminar propuestas que incorporen los Principios de Pacto Global.

- Publicidad Inline Ad -

De esta manera, Produbanco reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el objetivo de establecer alianzas sólidas e inclusivas, pasando de los compromisos a la acción.

Acerca de Produbanco – Grupo Promerica

Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para atender eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo de colaboradores multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 42 años de exitosa trayectoria, Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales, que ratifican su prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido por el Comité Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio Categoría Bancos por tercer año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción al Cliente; Best Bank Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021), otorgado por Global Finance; Bank of the Year Ecuador por décima segunda ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019 y 2020), concedido por la revista The Banker; Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020, 2021) y Customer Service Provider of the Year, South America (2019,2020), por la revista International Banker; Bank of the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The European, y Best Bank Governance Ecuador (2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, Produbanco ha recibido la calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating.

Con información de PRODUBANCO

Relacionado