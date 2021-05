- Publicidad Top Ad -

La delicada situación social en que está sumido Colombia desde hace varios días hizo que un vasto grupo de referentes políticos del continente se manifestaran. Lo hicieron a través de una carta que, entre más de 30 firmas, incluye las de José Mujica, Evo Morales, Lula, Fernando Lugo, Rafael Correa y Dilma Rousseff, por citar algunos ejemplos.

Además de “Pepe”, el sistema político nacional está representado por Lucía Topolansky, Javier Miranda, Rodolfo Nin Novoa, Daniel Caggiani y Martín Clavijo.

En su primer párrafo, el colectivo afirmó: “Quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y hacemos un llamado para que las profundas diferencias que han conducido a la violencia en los últimos días, se resuelvan en un marco de diálogo y negociación, buscando un pronto retorno de la paz en esta querida nación”.

Seguidamente, agregó que “la protesta es un derecho consagrado en las convenciones internacionales y la movilización social es una expresión legítima de participación ciudadana”. Sin embargo, “los graves incidentes de violencia contra seres humanos indefensos nos afectan como pueblos hermanos de los colombianos”.

- Publicidad Inline Ad -

De modo que se torna “urgente que se preserven las garantías para quienes hacen uso de tales derechos. precautelando los derechos humanos de la ciudadanía”. Al mismo tiempo, piden que “a la vez garanticen la seguridad, la democracia y la paz”.

La solidaridad con la juventud

Continuando su análisis sobre la situación en Colombia, el grupo añadió: “Los pueblos de América Latina y el Caribe no podemos asistir impasibles mientras la vida de nuestros jóvenes se apaga. Condenamos la muerte de decenas de jóvenes en el marco de estas manifestaciones y nos solidarizamos con sus familias y con el pueblo de Colombia. Convocamos a que se hagan todos los esfuerzos para que, en el menor tiempo, se conforme una comisión internacional independiente que verifique la situación de los derechos humanos y si es del caso, apoye al monitoreo de acuerdos parciales que pongan fin a la violencia”.

En la recta final, se solidarizaron “con la juventud colombiana profundamente comprometida con el futuro de su país”. Consideran que sus inquietudes “son justificables y dan cuenta de una consciencia social en consonancia con los valores constitutivos de la democracia participativa”.

República

Comunicado sobre la situación en Colombia

Quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y hacemos un llamado para que las profundas diferencias que han conducido a la violencia en los últimos días, se resuelvan en un marco de diálogo y negociación, buscando un pronto retorno de la paz en esta querida nación.

La protesta es un derecho consagrado en las convenciones internacionales y la movilización social es una expresión legítima de participación ciudadana. Ante los graves incidentes de violencia contra seres humanos indefensos que conllevan pérdidas de vidas humanas, que nos afectan como pueblos hermanos de los colombianos, es urgente que se preserven las garantías para quienes hacen uso de tales derechos, precautelando los derechos humanos de la ciudadanía, a la vez que garanticen la seguridad, la democracia y la paz.

Los pueblos de América Latina y el Caribe no podemos asistir impasibles mientras la vida de nuestros jóvenes se apaga. Condenamos la muerte de decenas de jóvenes en el marco de estas manifestaciones y nos solidarizamos con sus familias y con el pueblo de Colombia. Convocamos a que se hagan todos los esfuerzos para que, en el menor tiempo, se conforme una comisión internacional independiente que verifique la situación de los derechos humanos y si es del caso, apoye al monitoreo de acuerdos parciales que pongan fin a la violencia.

Expresamos nuestra solidaridad con la juventud colombiana profundamente comprometida con el futuro de su país, cuyas inquietudes son justificables y dan cuenta de una consciencia social en consonancia con los valores constitutivos de la democracia participativa.

Invitamos a todos los actores a que se permita la circulación de bienes de primera necesidad y en especial, de insumos médicos y vacunas de forma tal que no se vulneren derechos elementales.

Latinoamérica, territorio de Paz, 14 de mayo 2021

Luiz Inácio Lula Da Silva – ex Pdte. de la República Federativa de Brasil

Fernando Lugo – ex Pdte. de la República del Paraguay

Evo Morales Ayma – ex Pdte. del Estado Plurinacional de Bolivia

José Pepe Mujica – ex Pdte. de la República Oriental del Uruguay

Rafael Correa – ex Pdte. de la República del Ecuador

Dilma Rousseff – ex Pdta. de la República Federativa de Brasil

José Mel Zelaya – ex Pdte. de la República de Honduras

Lucía Topolansky – ex Vicepdta. y Senadora de la República Oriental del Uruguay

Jorge Taiana – ex Canciller y Senador Nacional de la República Argentina, Pdte. de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

Rodolfo Nin Novoa – ex Vicepdte. y ex Canciller de la República Oriental del Uruguay

Celso Amorin – ex Canciller de la República Federativa de Brasil

Jorge Lara Castro – ex Canciller de la República del Paraguay

Diego Pary – ex Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia

Ricardo Patiño – ex Canciller de la República del Ecuador

Guillaume Long – ex Canciller de la República del Ecuador

Hugo Martínez – ex Canciller de la República de El Salvador

José Miguel Insulza – ex Secretario General de la OEA, ex Canciller y Senador de la República de Chile

Oscar Parrilli – Senador Nacional de la República Argentina

Carlos Filizola – Senador de la República del Paraguay y Pdte. del Frente Guasú

Eduardo Valdés – Diputado Nacional de la República Argentina, Pdte. de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

Mónica Valente – Secretaria Ejecutiva del Foro de San Pablo

Jorge Querey – Senador de la República del Paraguay

Oscar Laborde – Pdte. del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur

Esperanza Martínez – Senadora de la República del Paraguay

Víctor Santa María – Diputado por la República Argentina del Parlamento del Mercosur

Alberto Grillon – ex Senador de la República del Paraguay

Gleisi Hoffmann –Diputada de la República Federativa de Brasily Pdta. del PT

Adolfo Mendoza – Pdte. del Parlamento Andino

Ricardo Canesse – Diputado por la República del Paraguay del Parlamento del Mercosur

Daniel Caggiani – Diputado por la República Oriental del Uruguay del Parlamento del Mercosur

Marco Enríquez Ominami – ex candidato Presidencial de la República de Chile

Andrés Arauz – ex candidato Presidencial de la República del Ecuador

Pablo Vilas – Diputado por la República Argentina del Parlamento del Mercosur

Javier Miranda – Pdte. del Frente Amplio – República Oriental del Uruguay

Martín Clavijo – Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio – República Oriental del Uruguay

Romerio Pereira – Secretario de Relaciones Internacionales del PT – República Federativa de Brasil

Dolores Gandulfo – Directora del Observatorio de COPPPAL

Con información de Agencia NODAL / REPÚBLICA

Relacionado