El progresista Pablo Iglesias se presenta como una alternativa para dirigir la Comunidad de Madrid, en su reciente aparición ha dicho que lo público siempre será lo más importante. La educación, salud, el servicio público nos garantiza oportunidades e igualdad para todos.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos: “La libertad en democracia significa que la sanidad no depende de tu cuenta bancaria, que la mejor educación pública no depende de tu cuenta bancaria, que tener derecho a moverte en un transporte de calidad no depende de tu cuenta bancaria”, ha dicho Iglesias en un acto de campaña en Vallecas. “Desprecian el significado de la palabra democracia. No es solo un procedimiento, no es que puedan parasitar las instituciones para establecer trasvases de dinero de lo público a lo privado. Es un movimiento histórico en el que la mayoría es capaz de convertir los privilegios de una minoría en derechos de todos”.

Correa pide a los migrantes ecuatorianos que apoyen a Pablo Iglesias

En un mensaje difundido por sus redes sociales, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, pidió a los compatriotas de Madrid apoyar a Unidas Podemos y a la lista encabezada por Pablo Iglesias, “un hombre solidario especialmente con nuestra América. Quien va a defender tus derechos, los derechos de los trabajadores, el derecho a la sanidad, a la vivienda digna..”.

La Comunidad de Madrid-España acudirá a las urnas el 4 de mayo para renovar las principales autoridades del ayundamiento.

Confirmado.net

Relacionado