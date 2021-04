El contralor Pablo Celi fue llevado a la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional, el pasado 14 de abril.

Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, habría pedido USD 1,5 millones en sobornos a la empresa Nolimit, con el fin de beneficiarse él y sus dos tíos, uno de ellos es el contralor Pablo Celi. Los detalles constan en el cuerpo 69 del expediente que la Fiscalía abrió contra de Celi y ocho personas más por presunta delincuencia organizada.

Las evidencias recabadas por la Fiscalía en la investigación del caso Las Torres revelan nuevos datos. En los documentos judicializados consta la transcripción de una conversación telefónica del 12 de junio del 2019 entre De la Torre y José Luis de la Paz Román, dueño de la empresa señalada en este caso.

En una llamada que dura un minuto, el sobrino de Celi le pide ese dinero. El empresario le asegura que al día siguiente realizaría el depósito. “Ahorita te doy la cuenta de un amigo de mi tío para que hagas la transferencia”. De la Paz le contesta “listo flaquito, ya sabes nunca te quedo mal”.

El empresario utilizó ese calificativo para referirse a De la Torre. Relata el diario El Comercio, que habría conversado con una de las fiscales de este caso, Alexandra Zurita. Que según las investigaciones, el dinero ilícito que pedía a la compañía decía que era para sus tíos.

El pasado 13 de abril, tras ser detenido en su domicilio en Quito, el Contralor rindió su versión frente a la fiscal Ivonne Proaño. En su testimonio señaló que “no tiene ninguna relación ni conocimiento” sobre esta trama de corrupción. Aseguró que está dispuesto a entregar toda la información que la Fiscalía requiera en el caso. “Estoy presto para colaborar con esta investigación y responder a todas las preguntas”.

A esa diligencia, Celi la calificó de “exagerada e innecesaria”, la actuación de esa entidad al ordenar su captura y el allanamiento de su domicilio. “Mis actuaciones como Contralor siempre se han regido dentro de un marco legal y constitucional”.

Actualmente, Celi y otros se encuentran recluidos en la Cárcel 4, en el norte de Quito, ya que tienen orden de prisión preventiva.

Las investigaciones apuntan a que De la Torre coordinaba la entrega de sobornos para otros funcionarios públicos ecuatorianos. En la lista aparece Nathalia Cárdenas, exasesora del exgerente de Petroecuador. Ella está procesada en esta causa penal también.

Dentro del mismo diálogo, que está judicializado, consta que De la Torre pidió al dueño de Nolimit USD 300.000 para ella. De ese valor le exigió USD 20.000 en efectivo para la exfuncionaria de la estatal petrolera. “Yo necesito ese billete, necesito cumplirle a Nathalia”, habría dicho.

Según las pesquisas, ese dinero se pidió a cambio de desvanecer cinco glosas en la Contraloría y mantener los contratos que esa empresa tenía con Petroecuador. En la versión que Cárdenas entregó a la Fiscalía señaló que no tiene nada que ver con los pagos de Raúl de la Torre. Añadió que no cometió un delito. “He sido funcionaria pública por años y es la primera vez que me pasa algo tan oscuro”.

