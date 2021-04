Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reveló que en las últimas horas la Fiscalía General del Estado ha enviado un impulso fiscal sobre la denuncia presentada el 29 de abril de 2019 respecto a presuntos delitos como la violación de la intimidad, escuchas y la sustracción y divulgación de datos personales sobre Assange que se habrían cometido en la Embajada del Ecuador en Londres.

En declaraciones a Pichincha Universal, Poveda se mostró sorprendido por este impulso fiscal ya que se realiza dos años después de presentada la acción pública.

“Casualmente el día de ayer me llegó un impulso fiscal de la FGE, hace 2 años presentamos una denuncia de espionaje contra Julian Assange donde están involucrados personal de la Embajada ecuatoriana en Londres y ya convocan para mediados de mayo para que declaren Baltasar Garzón, Aitor Martínez, Steve Rapson de Wikileaks, eso me parece sorprendentemente (…) este es otro tema muy candente el tema de Assange que no ah sido investigado en Ecuador …”

En contexto

Según reportó diario El Comercio, Carlos Poveda, sostuvo que esos hechos se habrían perpetrado desde marzo de 2018, y que también se ha requerido una investigación en España en dónde se habría intentando extorsionar al actual director de WikiLeaks por fotografías, videos y audios filtrados.

“Hay filtraciones también de certificados médicos, hay audios y videos, filmaciones inclusive ya de carácter privado y de otra índole y eso es lo que nosotros tenemos que investigar”, expresó. La denuncia, precisó Poveda, es contra tres funcionarios de la misión diplomática, incluido el embajador Jaime Marchán y cuatro de la empresa encargada de su seguridad Promsecurity”.

Confirmado.net / Pichincha Comunicaciones / El Comercio

