En 2002, tanto Estados Unidos como la ONU declararon organización terrorista a un grupo militante uigur. Estados Unidos consideró entonces a China como un socio en la guerra contra el terrorismo

Cuando la administración Trump retiró de la lista al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, permitió a Occidente enmarcar las medidas antiterroristas de China como una persecución étnica.

El 22 de marzo, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a China por supuestas violaciones de los derechos humanos de los uigures, el grupo étnico mayoritario de la región autónoma de Xinjiang.

Fue la última de una serie de medidas crecientes contra Pekín que comenzó el 19 de enero, cuando el entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en su último día en el cargo, declaró que China estaba cometiendo un genocidio “continuo” contra los uigures.

Pompeo no ofreció ninguna prueba. La revista Foreign Policy informó de que los propios abogados del Departamento de Estado habían encontrado “pruebas insuficientes para demostrar el genocidio”. Cuando el Parlamento canadiense aprobó posteriormente una moción declarando el genocidio en Xinjiang, el primer ministro Justin Trudeau se abstuvo, calificando el término de “extremadamente cargado”.

China ha tomado represalias de la misma manera, lanzando sanciones contra los legisladores europeos y acusando a Occidente de hipocresía y de difundir mentiras.

Lo que no leemos en Occidente es que el terrorismo estaba fuera de control en Xinjiang y sigue siendo una grave amenaza en la actualidad.

Hasta hace unos años visitaba Xinjiang desde Hong Kong, para una empresa estadounidense que había invertido cientos de millones de dólares en dos empresas privadas de allí.

Ambas empleaban a uigures y han por igual. Eran puestos de trabajo codiciados. En mis visitas, me llevaron a bazares uigures, cenas uigures y bailes uigures, todo lo cual mis anfitriones me presentaron con orgullo. La mayoría de los funcionarios que conocí eran uigures.

Sin embargo, a partir de 2007 se hizo cada vez más peligroso visitar Xinjiang. La región se vio sacudida por una serie de terribles atentados terroristas que causaron más de 1.000 muertos e innumerables heridos.

Por ejemplo, el 5 de julio de 2009 se produjeron disturbios en la capital, Urumqi; 197 personas murieron apuñaladas, golpeadas o quemadas y 1.721 resultaron heridas. El 22 de mayo de 2014, dos atentados con coche bomba en la misma ciudad mataron a 43 personas e hirieron a 94. Hubo decenas de otros atentados.

La violencia extrema no se limitó a Xinjiang. En 2013, cinco personas murieron y 38 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado por tres uigures en Pekín. En 2014, una matanza perpetrada por ocho uigures armados con cuchillos dejó 31 muertos y 141 heridos en una estación de tren de Kunming.

Un estudio de 2016 encargado por el gobierno estadounidense señaló que, entre 2012 y 2014, los atentados domésticos en China “aparentemente se hicieron más frecuentes, más dispersos geográficamente y con objetivos más indiscriminados”. Los autores, en muchos casos, eran miembros radicalizados de la etnia uigur.

La organización que a menudo reivindicaba la autoría de los atentados, el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM), se describía en un informe del Consejo de Relaciones Exteriores como “un grupo separatista musulmán fundado por militantes uigures”.

El documento de referencia señalaba además: “El grupo y sus vínculos con el fundamentalismo musulmán han agravado la preocupación de China por la creciente amenaza del terrorismo dentro del país, ya que sus intranquilas regiones occidentales se enfrentaron a una serie de ataques terroristas en 2014… El ETIM ha sido catalogado por el Departamento de Estado como uno de los grupos separatistas más extremos. Pretende crear un Estado independiente llamado Turkestán Oriental que abarcaría una zona que incluye partes de Turquía, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán y la región autónoma de Xinjiang Uygur”.

En 2002, tanto Estados Unidos como las Naciones Unidas declararon al ETIM grupo terrorista, y el Consejo de Seguridad de la ONU señaló la asociación del grupo con Al Qaeda, Osama bin Laden o los talibanes.

Los combatientes uigures lucharon contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán y en otros lugares, y muchos resultaron heridos, muertos o capturados. Durante años, Estados Unidos retuvo a 22 uigures en Guantánamo. En julio de 2020, la ONU identificó a miles de combatientes uigures del Estado Islámico en Siria y Afganistán.

Al igual que en la guerra contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre -en la que Estados Unidos, irónicamente, había considerado a China como un socio-, China ha estado llevando a cabo su propia ofensiva antiterrorista en Xinjiang. Los extremistas operan a través de las porosas fronteras de China y se entrenan junto a los talibanes y el Estado Islámico.

Al regresar a Xinjiang, se esconden entre la población general, trabajando para convertir a los jóvenes a su radicalismo, y planeando y llevando a cabo ataques terroristas.

Las medidas antiterroristas de China incluyen el refuerzo de la seguridad y lo que China denomina centros de formación profesional y educación. Shohrat Zakir, gobernador de Xinjiang y uigur, dijo en una conferencia de prensa en diciembre de 2019 que la formación incluía habilidades laborales, mandarín, derecho y desradicalización.

Añadió que todos los aprendices se habían graduado a finales de 2019, pero que los centros de formación seguirían funcionando como escuelas.

¿Hubo personas inocentes detenidas por error? Es muy posible (aunque solo podemos especular). ¿Se han producido abusos de los derechos humanos en estos centros? Con una mirada crítica, y teniendo en cuenta lo ocupada que debe estar la maquinaria de propaganda del ETIM, algunas de las acusaciones parecen creíbles y otras son obviamente falsas. Sin embargo, no hay pruebas de que los abusos sean sistemáticos o estén ordenados desde arriba.

Por muy duras que sean las medidas antiterroristas de China, palidecen en comparación con las de Estados Unidos.

Según diversas estimaciones, la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos se ha cobrado medio millón de vidas en Afganistán e Irak, y muchas más en Pakistán, Siria y Libia. En Irak, el conflicto causó unas 200.000 muertes de civiles, la gran mayoría de los cuales eran mujeres y niños, superando en número a las bajas de las tropas iraquíes en una proporción de cinco a uno.

Sin embargo, Estados Unidos ha admitido desde entonces -en informes del Comité Selecto de Inteligencia del Senado- que no tenía ni una sola prueba de que Irak tuviera algo que ver con el 11 de septiembre, albergara a Al Qaeda o poseyera armas de destrucción masiva. Muchas vidas inocentes se perdieron en vano.

A diferencia de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, la campaña antiterrorista de China parece haber funcionado. No ha habido informes de ataques terroristas desde 2017.

En realidad, es bastante notable que China haya sido capaz de frenar el terrorismo, un problema insoluble en cualquier parte del mundo, sin infligir tantos daños colaterales. Este punto nunca parece ser mencionado en el torrente de indignación que vierte la prensa occidental.

Ahora Estados Unidos acusa a China de genocidio, sin ninguna prueba. ¿No tiene China razón cuando acusa a Estados Unidos de doble moral?

El 5 de noviembre de 2020, dos días después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la administración Trump retiró a ETIM de la lista de grupos terroristas. El momento no podía ser más cínico: ¿qué mejor manera de vengarse de China, a la que Trump había culpado repetidamente de sus desgracias políticas?

De un plumazo, el terrorismo patrocinado por el ETIM dejó de ser un problema para Estados Unidos, y se acabó la legitimidad internacional de la campaña antiterrorista de China.

Eso allanó el camino para que Pompeo declarara el genocidio, el día en que estaba haciendo las maletas para dejar su cargo -de nuevo, el momento no pudo ser una coincidencia. Si no hubiera terroristas contra los que luchar, las políticas de China podrían entonces, por defecto, ser calificadas de represión étnica.

Al eliminar la premisa de la lucha contra el terrorismo, los políticos occidentales podrían entonces enmarcar las medidas antiterroristas de China simplemente como una persecución religiosa y étnica.

En China hay unos 25 millones de musulmanes. Sólo en Pekín hay un cuarto de millón de musulmanes y más de 70 mezquitas. Las políticas de China en Xinjiang, por muy draconianas que puedan parecer a un nivel, no van dirigidas a una religión o a un grupo étnico, sino al extremismo; los principales países musulmanes lo entienden y han apoyado públicamente a China.

Toda afirmación de genocidio lleva implícita la idea de que un grupo intenta exterminar a otro. Pero no hay pruebas de ningún esfuerzo sistemático para reducir la población uigur, como afirman algunos en Occidente.

En el espacio de 40 años, la población uigur de Xinjiang creció de 5,5 millones a más de 12 millones. Entre 2010 y 2018, la población uigur aumentó un 25%, frente al 2% de la población han.

Es bien sabido que China aplicó una política de un solo hijo entre 1979 y 2015. Lo que no se entiende bien es que los grupos étnicos no Han, como los uigures, estaban exentos de la política de control de la natalidad, y las parejas de las zonas rurales podían tener hasta tres hijos.

Las políticas de control de la natalidad de China discriminan a favor, no en contra, de los grupos étnicos no Han, incluidos los uigures.

Si bien la tasa de crecimiento de la población en Xinjiang disminuyó en 2018, esta fue consistente con la tendencia nacional, y todavía es más alta que la media nacional, según Zuliyati Simayi, un académico uigur de la Universidad de Xinjiang. Aunque China ha abandonado la política del hijo único, el número de recién nacidos ha disminuido desde 2016.

El año pasado, los nacimientos se desplomaron a 10,035 millones, el nivel más bajo en la historia de la República Popular; pero sería ridículo concluir de esta tendencia que el gobierno chino está cometiendo un genocidio contra su propio pueblo.

La mayoría de los informes occidentales sobre el “genocidio” citan una sola fuente, Adrian Zenz, un cristiano renacido alemán al servicio de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, en Washington. Afirma estar “guiado por Dios” para investigar sobre las minorías chinas.

Por lo que he podido comprobar, todos sus datos se basan en estadísticas publicadas por el gobierno chino, al igual que todas las estadísticas de este tipo que se difunden en Occidente, lo cual es comprensible porque sólo un gobierno es capaz de recopilar estadísticas de forma sistemática. Sin embargo, interpreta los mismos datos para que signifiquen algo completamente diferente al original.

Por ejemplo, China ha llevado a cabo una campaña de lucha contra la pobreza durante varias décadas mediante políticas como la de ayudar a los pobres a encontrar trabajo en otros lugares y la de trasladar aldeas enteras fuera de las zonas remotas a lugares más accesibles con electricidad. Pero los datos relacionados con estas políticas fueron citados por Zenz y otros como prueba de “transferencias de trabajo forzadas” y “genocidio”.

Un consejo a Pekín: su atención debe dirigirse directamente a las organizaciones terroristas y a sus aparatos de propaganda. Para ganar la guerra de la información, deberían poner a la prensa extranjera de su lado, o se arriesgan a hacerle el juego al ETIM.

He visto los testimonios de algunas víctimas de los ataques terroristas y su sufrimiento es desgarrador. Lleve a los periodistas a ellos, así como a los centros de formación. La transparencia es la mejor manera de disipar los rumores, desenmascarar las mentiras y ganar amigos.

No se sabe si la paz durará en Xinjiang. Estados Unidos lleva décadas librando “guerras eternas” contra el terrorismo, sin que se vea el final.

Es una lucha larga porque las causas del terrorismo son profundas y multifacéticas: sociales, políticas, económicas, religiosas e históricas.

El terrorismo no puede eliminarse con una estrategia de “golpear a un topo”, es decir, matando a los malos dondequiera que aparezcan. Hay que abordar las causas profundas. Esto puede incluir el alivio de la pobreza, el empleo, las políticas económicas generosas y la educación.

China ha sido condenada al ostracismo en la plaza pública mundial. La profundización de los conflictos con Occidente ha agriado cada vez más las relaciones. Sin embargo, en todos estos ámbitos, el debate dista mucho de ser blanco o negro. La gran lección de los últimos cuatro años es que los hechos importan.

Este es el caso de las políticas de China en Xinjiang. Los dirigentes chinos deben explicar mucho mejor su campaña antiterrorista. Y Occidente tiene que mirarse en el espejo para ver sus propias luchas contra el mismo problema.

Weijian Shan es autor de dos libros de gran éxito: Out of the Gobi y Money Games. Las opiniones expresadas aquí son las del autor.

