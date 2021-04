El Moreno de hoy es la antítesis del Moreno de ayer. El de ayer, el del día, el de las sabatinas, el que nos invitaba a convivir con armonía, con humor, para confirmar que junto a él íbamos bien enrumbados, labrando, desbrozando nuevos caminos, incluso contra las fuerzas de los “atrasapueblos” que se oponían a todo. Y cuando las ganas ya le eran inaguantables, le permitíamos que se nos escurra por los oídos sus laberínticos escapes cuánticos. A lo largo de seis años llegó a ser querido. Se le depositó la confianza y la esperanza. Se creyó que él era el indicado para que tome la posta.

El Moreno de hoy, el de la noche, el caballo de Troya, el que declaró su odio por quienes votaron por él, es vengativo, es un engaño. Es una metamorfosis sinuosa, gradual, del amigo revolucionario que luchaba por las causas de las reinvindicaciones sociales, a ser su enemigo, su agorero del mal, su ejecutor y su verdugo. De ser leal, se serpentea a ser traidor. Del de la voz meliflua a ser el desentonado que gesticula palabras con su resentimiento anidado. Del que alabó a Rafael Correa como una leyenda, para luego con descaro declarar que la revolución fue “una gran pendejada”. Del vicepresidente que exaltó los incomparables logros institucionales, logros económicos y logros intangibles, como el autoestima, a decirnos que todo fue una farsa. De él solo quedan palabras vacías.

Solo quedan los despojos de un proyecto nacional, de una institucionalidad que empezaba a darnos servicios sociales y representatividad. ¿Quién elogiará su traición?

¿Quién justificará que por el fin de llegar al poder, la traición es el medio?

El Moreno de hoy, el vivo, será igual que el Moreno de mañana, el muerto. El del hoy, por su comportamiento se ha ganado todos los epítetos que todos los traidores juntos en el pasado han sido calificados. Goza de la infamia y compañía de Judas, el que vendió a su Amigo y Líder; de Efialtes, el que traicionó a su patria; de Brutus, el líder de la conspiración para asesinar al que un día, su tío, le dio la mano, dándole prominencia política; de Pinochet, el que días antes prometió lealtad, de Temer, el vicepresidente que traicionó a su presidenta, y que terminó en la cárcel. Entre ellos hay abrigo frio: la deshonra.

El Moreno de mañana, el muerto, será el ejemplo de no ser lo que fue. ¿Qué millones de pobres en su impotencia y en su desesperanza podrán exculparlo? Es de imaginar que si él pudiese ver desde las tinieblas, testimoniaría de que en realidad en vivo él ya estaba muerto, ya había vendido su alma, que las manchas de sangre de Lady Macbeth le eran imborrables. Dirán que ya hizo el mal, que hizo llorar, que arruinó y que, por último, su muerte no tiene importancia.

Y pensar, que de haber sido como aquél Moreno de ayer, el Moreno vivo hubiese pasado a la historia como el protagonista, como el líder que tomó la posta y profundizó las justas reivindicaciones sociales, de ver en el bienestar colectivo del prójimo su triunfo. Precisamente de eso trata la Política. Precisamente eso fue lo que se le encargó y no cumplió. No fue el tipo para esa altura. Por tanto, no habrán lágrimas para él. Será el símbolo omnipresente de la traición.

Artículo firmado por Luis Alfredo Castillo – Prensa República Del Banano

