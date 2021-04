El vertiginoso desarrollo de la nueva revolución tecnológica ha cimentado la base de la informatización, la digitalización y la inteligentización, cuya profunda integración con las diversas áreas del desarrollo económico y social encierra un gran potencial para impulsar la modernización. Todo ello supone para los países en desarrollo como China y los países de América Latina y el Caribe (ALC), una excepcional oportunidad histórica en su empeño de materializar la transformación del desarrollo y la construcción modernizadora. Como la infraestructura de nuevo tipo clave que da soporte a la transformación de la informatización, la digitalización y la inteligentización, el 5G puede brindar una gran propulsión para cultivar nuevas fuerzas motrices del desarrollo económico y promover el desarrollo de alta calidad. Ante esta gran oportunidad, la cooperación entre China y ALC en el desarrollo del 5G contempla amplias perspectivas.

En 2020, la empresa de investigación de mercado Omdia y Nokia publicaron un informe conjunto donde indican que las tecnologías 5G promoverán la productividad y el crecimiento económico de los países de ALC a través de la transformación digital. Podría agregar un valor de 3,3 billones de dólares para 2035 y una mejora de 9 billones de dólares en la productividad. En abril de 2019, Uruguay tomó la delantera en cuanto a uso comercial del 5G en la región. En el mismo año, el 5G también se intaló en Surinam, Trinidad y Tobago y otros mercados. En 2020, Brasil, Ecuador, México, El Perú, Costa Rica y muchos otros países anunciaron el inicio de las subastas de bandas para el 5G. En agosto del mismo año, Chile lanzó oficialmente la licitación de bandas de frecuencia del 5G. Esta tecnología contribuye a optimizar la construcción de infraestructura y mejorar el nivel de vida de las personas. Esto ya es un consenso común entre los países latinoamericanos.

En la actualidad, China ostenta una posición de liderazgo en las tecnologías del 5G. Además de contar con la mayor cantidad de patentes esenciales en 5G, China ha sido uno de los primeros países en su aplicación comercial. China ha construido la mayor red de 5G del mundo, con 700 mil estaciones base del 5G, que representan casi el 70% del mundo y conectan más de 180 millones de terminales. Pujer, un experto en 5G de IDATE, un think tank europeo en economía digital sostiene que el 5G de China se está desarrollando más rápido de lo esperado y tiene una posición de liderazgo en comparación con Europa y el resto del mundo. China también se ha convertido en un socio importante en el campo de 5G de los países latinoamericanos y caribeños. En 2018, la segunda reunión ministerial del Foro China-CELAC adoptó el “Plan de Acción Conjunta para la Cooperación en Áreas Prioritarias entre China y los Estados Miembros de la CELAC (2019-2021)”, expresando claramente la necesidad de promover y fortalecer la cooperación científica en los campos de las tecnologías de la información y comunicación(TICs). En sus respectivos encuentros o conversaciones telefónicas con el presidente Xi Jinping, los Jefes de Estado de países de la región como Argentina, Chile y Uruguay expresaron su deseo de reforzar la cooperación con China en la innovación tecnológica y la construcción del 5G. El Presidente argentino Fernández dijo en su discurso en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2020 que Argentina y China están buscando construir puntos de crecimiento de cooperación en áreas emergentes centradas en 5G.

En los últimos años, las empresas chinas como Huawei, con su buen ratio calidad-precio de sus servicios tecnológicos y equipos, han gozado de la preferencia de operadores de telecomunicaciones de los países latinoamericanos y caribeños y se han convertido en sus socios estratégicos de cooperación. Además ayudan activamente a formar profesionales locales en TICs, e impulsan la transferencia de conocimientos en aras de mejorar la capacidad del desarrollo independiente de estos países. Durante su visita a Shenzhen en 2019, el Presidente chileno Sebastián Piñera valoró altamente las contribuciones de Huawei y otras empresas chinas al desarrollo modernizador de Chile, e invitaron a empresas chinas a participar de forma activa en la construcción de infraestructuras de Chile, como la de comunicaciones. En el 2020, el Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de Caricom de Trinidad y Tobago, Amery Browne afirmó que las tecnologías y los servicios de Huawei han ganado plena confianza de su país, y se ha hecho un socio de cooperación a largo plazo de Servicios de Telecomunicación para el país caribeño. El funcionario también manifestó su convicción de que las empresas chinas de alta tecnología en redes e informaciones sentarán una sólida base para la transformación de Trinidad y Tobago hacia la economía digital.

Durante cierto tiempo, la Administración de Estados Unidos viene promoviendo el “Programa de Red limpia” en todo el mundo, atropella a Huawei en nombre de la supuesta cuestión de seguridad y coacciona sin tapujos a los países de la región para que abandonen la cooperación en 5G con Huawei. Para los países de la región, esto no puede más sino echar a perder sus oportunidades de transformación y desarrollo en áreas como tecnologías de la información y economía digital. De estas acciones hegemónicas de EE.UU, los diversos sectores de la región ya tienen plena conciencia. La Federación Nacional Brasileña de Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información estima que si se excluyera a Huawei en la construcción del 5G, Brasil pagaría 100 mil millones de reales en costos adicionales y el desarrollo de sus redes 5G sufriría un retraso de 3 años, con una pérdida de 2,2 millones de empleos. Los profesionales del sector de ALC señalan un aumento de 2-5 veces de los precios del 5G en lugares con restricciones contra Huawei, que suele imposibilitar las actividades de los operadores. Para ALC,prohibir la cooperación con China en 5G implica mayores costos de oportunidad y económicos. No obstante, Estados Unidos no va a asumir estos costos adicionales, y los países pertinentes no pueden sino devorar este fruto amargo.

Con COVID-19 como telón de fondo, las aplicaciones del 5G continúan ampliándose y profundizándose, con numerosos ejemplos destacados en medicina y control epidemiológico, educación a distancia, internet industrial, medios de comunicación y entretenimiento, internet vehicular y comercio electrónico, que en el futuro catalizarán más demandas y servicios emergentes y extenderán de continuo nuevas áreas y fronteras de la economía digital. Actualmente, el gran ímpetu de la nueva ronda de revolución científica y tecnológica y transformación industrial sitúa al mundo en un momento histórico. La historia sólo da oportunidades a los decididos, los emprendedores y los luchadores, y no va a esperar a los indecisos, los negligentes, ni los temerosos ante las dificultades. En esta coyuntura, si China y ALC aprovechan las oportunidades de desarrollo del 5G y fortalecer la cooperación, podrán crear nuevas oportunidades para abrir nuevos horizontes, dando paso a una nueva ronda de transformación y crecimiento en economía y progresos sociales.

Con información de Diario del Pueblo

Relacionado