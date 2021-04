El Binomio de la Esperanza Arauz-Rabascall acompañó, la mañana de este domingo 11 de abril, a la ciudadana Silvia Cuzco a que ejerza su derecho al voto en los comicios de segunda vuelta electoral en Ecuador.

Para ello los candidatos se trasladaron al colegio Pedro Traversari, al sur de Quito, donde le expresaron su apoyo a Silvia debido a su delicada situación económica que vive ella y su familia.

“Nosotros tenemos un pequeño emprendimiento de una granja porcina y debido a la pandemia, no hemos podido cubrir los pagos del microcrédito que tenemos con una entidad financiera. Mi esposo se enfermó con covid-19 y eso también nos perjudicó para que no podamos sostener nuestra economía. En la cooperativa nos han indicado que si no cancelamos nos van a rematar nuestro bienes. Nuestra deuda es de 8 mil dólares y mi propiedad tiene un costo de $47 mil”, expresó Silvia, al tiempo de solicitar al presidenciable que le de una mano para salir de esta difícil situación.

Ante esto, Andrés Arauz señaló que Silvia tiene este día de recuperar su futuro y dignidad en el país. “Vamos a defender el trabajo de los ecuatorianos y para eso necesitamos un gobierno de unidad nacional”, señaló.

De su lado, Carlos Rabascall, indicó que el binomio acompañó a Silvia para que pueda ejercer su derecho democrático y elegir el futuro del país.

“Producto de la pandemia todos hemos sufrido, tenemos un sistema financiero que no comprende esta situación. Ella, al igual que muchos ecuatorianos, no ha podido pagar sus deudas por la situación que estamos viviendo. Mi querida Silvia te queremos decir que Andrés y yo estamos conscientes de esta angustia y por eso te decimos que cuentes con nosotros”, manifestó Rabascall.

