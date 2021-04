Los técnicos, que llevaban puestas mascarillas y equipo de protección, se movían de un lado a otro en una línea de producción de vacunas dentro de una planta de manufactura que funciona las 24 horas de Sinopharm en Beijing.

El gigante farmacéutico chino dijo que su producción diaria de vacunas contra la COVID-19 había llegado a alrededor de 3 millones de dosis y que sería ampliada aún más para satisfacer la creciente demanda de China y de otros países.

Otro fabricante de vacunas chino, Sinovac Biotech, también se apresura a producir más dosis, e indicó que la tercera planta de producción de su vacuna contra la COVID-19 ha comenzado los procedimientos de fabricación de ingredientes de la vacuna, duplicando la capacidad anual de la compañía a 2.000 millones de dosis.

El notable progreso logrado en la producción de vacunas ha acelerado los esfuerzos de vacunación de China contra la COVID-19; hasta el miércoles, en todo el país se habían aplicado más de 149 millones de dosis.

La vacunación es el medio más eficaz para prevenir y controlar la COVID-19 y actualmente es la principal estrategia de China para la prevención y control de la COVID-19. Una serie de enfoques creativos, amables y no coercitivos han garantizado que la vacunación en el país sea fácil y eficiente.

Fotos de personas haciendo fila y vacunándose en la ciudad de Ruili, en la provincia suroccidental de Yunnan, pronto ocuparon los titulares. En esa ciudad fronteriza se han registrado desde el 30 de marzo decenas de casos de COVID-19 transmitidos localmente.

Un hospital de Shenzhen atrajo la cobertura de los medios porque proporcionó a las personas que esperaban a ser vacunadas té, leche y pan gratis. También estableció sitios de vacunación exclusivos para mujeres y “canales verdes” para quienes tienen niños con el fin de ayudarlos a completar rápidamente la vacunación.

Beijing y Shanghai han desplegado vehículos móviles de vacunación en áreas del centro. Las instalaciones similares a autobuses, equipadas con estaciones de vacunación, refrigeradores médicos y equipo de primeros auxilios, se han implementado para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de la inoculación.

Carteles con lemas pegadizos y divertidos sobre la vacunación, adaptados de las letras de la música pop o creados a base de palabras de moda en internet, han aparecido en las calles de la ciudad y se han vuelto muy populares en las redes sociales.

Las decisiones que tome el público serán cruciales para lograr la inmunidad colectiva. De acuerdo con la última encuesta del Foro Económico Mundial-Ipsos sobre la confianza global en las vacunas, la intención de vacunación es más alta en China, donde 80 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación “si estuviera disponible una vacuna contra la COVID-19 me la pondría”.

Du Qiusheng, un masajista ciego que vive en Beijing, recibió su primera dosis de la vacuna la semana pasada en un sitio de vacunación. “Atiendo a muchos clientes todos los días, lo que representa un alto riesgo de infección”, dijo, y agregó que la vacuna contra la COVID-19 es necesaria para él.

La campaña nacional de vacunación también implica la divulgación de la ciencia de las vacunas, ya que muchos no sienten la necesidad urgente de vacunarse o tienen dudas sobre los posibles efectos secundarios. Los expertos en salud no escatiman esfuerzos para proporcionar información clara para aquellos que siguen siendo escépticos sobre las vacunas contra la enfermedad.

Wang Huaqing, un experto del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que las mujeres que esperan quedar embarazadas en un futuro cercano pueden recibir la vacuna contra la COVID-19 de manera segura.

Las vacunas también son seguras para las personas alérgicas a sustancias como el polen y los antibióticos.

“Las vacunas contra la COVID-19 actuales no contienen antibióticos y, por lo tanto, esto no es una contraindicación”, dijo An Zhijie, un funcionario del CDC chino.

“Entre más personas se vacunen, más personas tienen inmunidad y la propagación del virus en la población puede ser controlada eficazmente”, dijo Li Bin, subdirectora de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa en marzo.

Gao Fu, jefe del CDC chino, dijo durante una entrevista reciente con medios estatales que China tiene como objetivo vacunar a entre 70 y 80 por ciento de su población entre fines de este año y mediados del próximo.

“China debe tomar la iniciativa para lograr la inmunidad colectiva con el fin de contribuir a la batalla global contra la COVID-19”, dijo.

Con información de Agencia XINHUA

