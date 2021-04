La red social Facebook informó el 6 de abril del 2021 que removió 390 cuentas en esa red social, seis páginas y 17 de Instagram por al detectar violaciones de las políticas de la plataforma sobre interferencia extranjera. Dichas operaciones se llevaban a cabo con enfoque en Ecuador, con el fin de afectar la imagen pública del candidato presidencial Andrés Arauz, dio a conocer El Comercio.

Una campaña coordinada para perjudicar a Andrés Arauz

“Parte de estas cuentas utilizaban fotos generadas probablemente con técnicas de aprendizaje automático, como las Redes Generativas Antagónicas (GAN)”, detalla el reporte. Existen varios de estos software, que generan fotografías de rostros que no existen a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Probablemente, uno de los más conocidos es This Person Does Not Exist (Esta persona no existe).

Según el reporte, se identificó que “las personas detrás de esta red, que estaba activa en varias plataformas de Internet, utilizaron cuentas falsas de reciente creación para hacerse pasar por personas de Ecuador, publicar contenidos y llevar a la gente a sitios web fuera de la plataforma, que pretendían ser entidades de noticias”.

