¿Es de día o es de noche? ¿Es blanco o es negro? ¿Es lo mismo una beca que un crédito educativo?, pues para el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, parece que sí.

En el debate del pasado domingo 21 de marzo, el representante de CREO-PSC, afirmó que su gobierno entregará becas internacionales para estudiantes, y que cuando éstos regresen al país deberán pagar “el crédito”.

“…Vamos a otorgar más becas a los estudiantes ecuatorianos, para que tengan la misma oportunidad (…) financiado por el Estado ecuatoriano, para que cuando regrese se incorpore a la actividad productiva y se pueda pagar ese crédito educativo“.

Al revisar su plan de gobierno, en el tema relacionado a educación, vemos que sus principales ejes se basan en reformar la Ley de Educación Intercultural y la Ley de Educación Superior, dar autonomía a las universidades, implementar un programa de formación continua, entre otras; pero no se observa ningún ítem específico relacionado a becas o créditos.

La diferencia entre beca y crédito educativo es que la beca premia al estudiante financiando total o parcialmente el coste de la universidad; mientras que el crédito brinda al estudiante la opción de financiar los pagos de las universidades en un tiempo determinado, se trata de un préstamo que debe ser reembolsado en el futuro.

Las declaraciones de Lasso en el debate del domingo son prueba incontestable del desconocimiento que tiene el candidato de la derecha sobre la realidad del país, especialmente en lo que se refiere a la Educación Superior.

Además, queda en evidencia que su experiencia como banquero le hace pensar que administrar un país es cómo manejar una empresa, llegando a emplear los mismos criterios de rentabilidad. Bajo esta lógica cualquier inversión realizada ha de poder recuperarse en dinero, por supuesto con intereses.

Propuestas contrarias a su ideología

Para el analista político David Chávez, el candidato Lasso está tratando de incorporar propuestas que no le corresponden a su modelo de gobierno, a su posición ideológica, a lo que ha defendido históricamente.

El modelo de CREO es el que rige actualmente en el gobierno de Lenin Moreno, su apuesta es por la continuidad. Hay que recordar que la política de austeridad apoyada por Lasso ha llevado a que se desmantele el programa de becas que existía en el Ecuador.

“Lo que suena extraño es que algo que no ha sido parte de las políticas de Lasso aparezca como una propuesta suya en el debate. Eso no estaba en su plan de gobierno en 2017, y no lo está en el plan de gobierno de 2021. Lasso nunca ha hablado de programas de becas, y de pronto en el debate, aconsejado por sus asesores, volvió sobre este tema que no lo conoce ni lo maneja bien, por eso la confusión entre beca y crédito educativo”, explicó.

Dijo que es interesante el contraste que se ha dado, porque su política ha sido contraria a cualquier fortalecimiento real de la educación superior. “Recordemos que ha hablado de eliminar al Senescyt, el examen Ser Bachiller, de privatizar la educación, y esta propuesta de otorgar becas es muy disonante con su posición”, acotó.

Desde el punto de vista de Chávez, el error de Lasso es confundir el manejo privado con los criterios de administración pública e indicó que “el Estado no busca la ganancia o el lucro individual, que es lo que se busca en las empresas; sino la equidad, la justicia social, el estado de derecho y la democracia, que son bienes intangibles de una nación”.

“Esa enorme diferencia hace que, para Lasso, el lenguaje, los términos, las concepciones de quienes conocen de la gestión pública le sean tierra incógnita y por eso hace que cometa errores de bulto, además se mira como prima en él su visión de lucro individual, propio del mundo empresarial”, manifestó.

Cabeza de banquero

Por su parte Freddy Peñafiel, quien fue ministro de Educación, manifestó que Lasso tiene cabeza de banquero y que “ellos piensan solamente en recuperar las inversiones en dinero”.

Afirmó que la política pública en el área de educación contempla la entrega de becas, una ayuda que financia los estudios de una persona en el exterior o a nivel nacional y que no tiene que ser pagada, sino que se devenga. A ésta se accede como un reconocimiento meritocrático por las cualidades académicas de un estudiante.

“La visión del banquero es: yo te doy plata del Estado, te presto, tú regresas y me devuelves. La visión social de la educación es: yo te beco, el Estado te paga la educación, tú te vas fuera, te preparas y regresas; y tu trabajo en el país es de carácter social que servirá para mejorar la calidad de vida de todos”, explicó.

Enfatizó que es importante mantener una política de becas y no créditos para romper el círculo de la pobreza.

“Las personas que puedan acceder a becas y que pertenecen a los perfiles bajos de la población sin ingresos, jamás podrían sostener un crédito educativo, primero porque los bancos no les van a dar dicho crédito; y segundo, jamás podrían pagar sus montos. Aquí la idea de la beca es que vaya a personas que más lo necesiten, y que a través de méritos demuestren la posibilidad de acceder a las universidades, puedan ir a formarse y regresen para ser un capital social para el Ecuador”, detalló Peñafiel.

