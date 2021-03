Prácticamente con la resolución calientita del CNE del día anterior, pudo realizarse el esperado Debate Presidencial. Ni tan esperado, al calor de sus magros resultados, con una acémila amarrada por su mediocridad y un optimista y muy ilustrado tigre suelto. Cómo entrabaron un proceso electoral clarísimo, legalmente reglado y planificado con todos los recaudos constitucionales y legales. Pero las pezuñas de los politiqueros confabulados con los odiadores y perseguidores, pretendieron frustrar la voluntad popular con tal de “matar al correísmo”. Y en la práctica recién hoy comienza la campaña, cuando celebramos el Día Mundial del Agua, como el reclamo desesperado de la Pacha Mama por su cuidado, frente a las amenazas de destrucción, mal uso y desperdicio, falta de mitigación y recuperación de sus fuentes, caudales y vertientes por parte de los poderosos depredadores del líquido elemento, cuya cruel ecuación sigue siendo la morbosa acumulación de plusvalía por sobre el ser humano. Y eso no es cristiano.

Y porque Andrés Araúz le preguntó en el debate precisamente acerca del Protocolo de Nagoya, que es un instrumento que data del 2015 para promover, comprometer y universalizar la protección del Agua, el banquero llevó muy a mal la preguntita que la estimó capciosa y también le dedicó su manida frasecita de la noche: “Andrés mientes otra vez”. Qué metedura, vergüenza ajena. Si no sabía, mejor se defendía calladito. Me quedé pensando porqué el banquero le tutió de entrada a Andrés. ¿Para imponer un respeto que no se ganó?; ¿Prepotencia por su condición de pelucón y notable del Club Rotario?

El otrito, vino, se vacunó y se marchó. El enésimo Ministro de Salud Pública, ¿Pública?, no creo, de la gallada fue, Dr. Farfán se fue como vino: un ilustre desconocido. Fusibles intrascendentes que revientan para no dar la famosa Lista de le inequidad sanitaria. ¿El señor Borrero ya se vacunó? La respuesta ya la saben: “Andrés mientes otra vez”. Lo que sí provocó la risa nacional fue cuando intentó desmarcarse de dos lastres imposibles de olvidar: el Feriado Bancario, con cuyos CDRs se hizo multimillonario; y dizque nada tiene que ver con su propio gobierno de Lasso- Moreno. Sacó una lista de funcionarios que se quedaron con Lenin. Agréguenles don Guillermo a los 44 Asambleístas traidores que también fueron comprados con un plato de lentejas para que, junto a los votos infallables de CREO, aprueben la mañosa Simplificación Tributaria, la Ley de Ayuda Humanitaria y hoy la PRIVATIZACIÓN DE LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. También les entregaron sendos hospitales de la muerte en plena pandemia para asegurar los votos. ¿Seguimos? ¿Suficiente? Prohibido olvidar.

La conciencia les acusa y no les deja dormir a los que pusieron a la prensa “libre e independiente” al servicio de la infamia. Aterrados reclaman por la golpista sanguinaria de un país hermano. Se le hará justicia, responde ese pueblo masacrado. Acá también decimos que olvidaremos los dolores y que la Ley de verdaderos Togados haga justicia, sin venganza, pero con justicia. Andrés ha dicho reiteradamente: “el odio ya no está de moda” Me adhiero.

