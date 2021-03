Usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook han reportado la caída de estas redes sociales en la tarde de este viernes. Por motivos que todavía se desconocen, estas plataformas dejaron de funcionar.

Los internautas afirmaron que no podían publicar fotografías en Instagram y que tienen varios problemas de conexión: que las stories no se visualizan y que no pueden acceder de manera correcta a la página

Por su parte, en la red social WhatsApp no se pueden enviar ni recibir mensajes y la conexión está fallando.

Más de 1,2 millones de usuarios de Instagram se han visto afectados, al tiempo que más de 23.000 usuarios reportaron experimentar problemas con WhatsApp.

Los servidores han sufrido una caída a nivel mundial que ha afectado tanto a Europa como a América y Asia, sin embargo, aún se desconocen las razones de este fallo generalizado.

Confirmado.net/RT/

