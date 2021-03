El candidato presidencial Andrés Arauz se reunió y comprometió con organizaciones indígenas de varias partes del país. El encuentro tuvo lugar en la comunidad de Cachiviro, a orillas del lago San Pablo, en la provincia de Imbabura. Allí fue recibido por el Encuentro Plurinacional e Intercultural por la Soberanía y el Agua, en una actividad a la cual acudieron delegaciones venidas de diferentes provincias de Ecuador.

Arauz fue recibido por una ceremonia de limpieza, y la presencia de diferentes dirigentes nacionales, como José Agualsaca, de la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador; Pedro de la Cruz, de la Unidad Indígena Campesina del Ecuador; Orfa Reinoso, de la Comisión Nacional Afroecuatoriana; Romelio Gualán, de la Coordinación Nacional Campesina Eloy Alfaro; Rómulo Quimis, de la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino; Daniel Soriano, de la Federación de Pescadores Artesanales; y Ricardo Ulcuango, ahora diputado electo por la Asamblea Nacional.

“Estamos aquí dirigentes de organizaciones históricas de lucha, no de ayer, no de hoy, estamos aquí para dialogar con usted y entregarle las propuestas, estamos aquí para ratificar nuestra lucha, el tema de la soberanía alimentaria es muy importante en el país, pero tiene que ser partir del acceso a la tierra, del acceso a la producción, de acceso al crédito preferencial, del acceso al insumo para la producción, eso necesitamos compañero Andrés”, afirmó Agualsaca.

Las diferentes organizaciones expresaron sus demandas, propuestas para el país, como debatir sobre la cuestión de las tierras, la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaria, construir una política ante la necesidad por el agua, así como la defensa del seguro social campesino y ampliarlo para un mayor alcance, en particular para las mujeres.

El encuentro fue a su vez un instancia en la cual fue manifestada la decisión tomada colectivamente de votar el próximo once de abril por el candidato de la Unión por la Esperanza: “que este diálogo no sea solo de campaña política, sea un diálogo de profundización, un diálogo de la revolución agraria del Ecuador, y decirle a nuestro presidente Andrés Arauz el compromiso con el pueblo, no podemos claudicar, hoy más que nunca reafirmamos que nuestro mandato y nuestro voto será para que usted sea presidente a partir del 24 de mayo”, señaló Gualán.

“Estos son tus compañeros de lucha, estos van a ser tus compañeros de trabajo”, afirmó Reinoso ante el candidato presidencial. La dirigenta de la Comisión Nacional Afroecuatoriana también destacó la importancia de lo avanzado durante los años de las presidencias de Rafael Correa, como la inclusión de la plurinacionalidad e interculturalidad en la Constitución de Ecuador.

“Qué viva el pueblo afro, montubio, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, gracias por estar presentes (…) estamos aquí para poder conversar, acordar, lo que necesita nuestro país en relación a la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y campesina, a que podamos producir alimentos para nuestra supervivencia, para que podamos reproducir la vida, estamos aquí para celebrarle al agua, garantizar con política pública el derecho al agua para todo nuestro pueblo”, dijo Arauz al tomar la palabra ante centenares de personas.

“Se viene la segunda fase del proyecto de la revolución ciudadana, mucho más democrático, mucho más incluyente, donde vamos a enmendar los errores y vamos a avanzar en este proyecto de transformación, cumpliendo lo que ordena nuestra Constitución en su artículo 1 el Estado plurinacional e intercultural, y la soberanía alimentaria y el derecho al agua”.

Arauz, quien se encuentra en un recorrido por el país, en reunión con diferentes actores sociales, políticos y económicos se comprometió durante la actividad en dos puntos centrales. En primer lugar, “el primer día de nuestro gobierno declarar en emergencia nacional al riego y al agua”, y, en segundo lugar, construir el “Ministerio de Agricultura Familiar, Campesina y Soberanía Alimentaria (…) y que tenga el presupuesto adecuado”

El candidato presidencial también se comprometió con la situación pesquera: “la misma realidad que ocurre en la tierra también ocurre en el mar, donde unos pocos grandes que han ido entrando en la zona de pesca de los pescadores artesanales, tenemos que mejorar la infraestructura de nuestros pesqueros artesanales a lo largo de la patria”, una propuesta tanto para el almacenamiento como para la comercialización.

Arauz avanzó así en un diálogo y acuerdo con uno de los actores centrales para la construcción del Ecuador justo, solidario, inclusivo. No fue su única reunión con movimientos indígenas ya que, por ejemplo, se reunió horas antes con con la Unión de Organizaciones Indígenas del Cantón de Otavalo, quienes administran el cementerio indígena, para avanzar en dar respuestas, en el próximo gobierno, a las diferentes demandas.

“Sí sabemos lo que tenemos que hacer, lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer más rápido y mejor a partir del 24 de mayo”, destacó Arauz.

Confirmado.net

Relacionado