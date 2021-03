Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. Alejandra Pizarnik.

A mediados del siglo XIX una nueva casta de mujeres había nacido, las que exigen, las que gritan, las inconformes con el sistema. El 8 de marzo de 1857, mujeres salieron a las calles de Nueva York, en algunas páginas de la historia se dice que fueron apenas más de un centenar, en otras que fueron miles, yo prefiero creer que fuimos legión, mujeres trabajadoras textiles con el lema ‘Pan y rosas’ protestando por las míseras condiciones laborales, exigiendo un recorte en el horario extenuante de más de 12 horas y el fin del trabajo infantil.

El 25 de marzo de 1911, 14 años más tarde, se produjo el capítulo más cruento para la lucha por los derechos de la mujer cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York con sus trabajadoras en el interior. Un total de 123 mujeres y 23 hombres murieron. La mayoría, jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas para escaleras y de las salidas, una práctica habitual entonces para evitar robos.

Un desastre industrial, el más mortífero de la historia de la ciudad, supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en el país, en medio de semejante tragedia una luz brilló para el comienzo del cambio.

Un año antes, en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, en 1910, Clara Zetkin, dirigente del partido Social Demócrata Alemán y fundadora del periódico “La Igualdad”, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para recordar y homenajear aquellas mujeres que llevaron a cabo las primeras acciones para la defensa de la mujer; los países fueron adoptándolo paulatinamente a lo largo de los años.

8 de marzo de 2021, Ecuador.

Más de un siglo y medio más tarde seguimos en las calles exigiendo, esta casta de mujeres valientes y con voces potentes proliferó en el planeta, reivindicamos el proceso a diario. Gracias infinitas hermanas, a las primeras, a las que salieron e inauguraron la lucha en una sociedad recalcitrante y castrante, por las que murieron en las peores condiciones, porque gracias a ellas ¡HOY SÍ SOMOS LEGIÓN!

Artículo firmado por Jeanneth Lozada

Relacionado