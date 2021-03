Hace 22 años nos estafaron los banqueros, confiscándonos todos los ahorros. El atraco se calcula en más de 8 mil millones de dólares, el 26,67% del PIB de entonces. Un nefasto siempre estuvo en ese perverso escenario, ya como gestor, ya como beneficiario; pero siempre estuvo. Vocal de la Junta Monetaria por los Bancos Privados, Super Ministro de Finanzas de Jamil, Gobernador del Guayas, para meter presos a los médicos “terroristas” que se atrevieron a reclamar un año de sueldos impagos. Permanente consultor de todos los gobiernos neoliberales. En marzo de 1996 intervino en sesión reservada de la JM para la aprobación de un crédito vinculado de 485 mil 400 millones de sucres a favor del Banco Continental de los Ortega. Es decir, tiene un largo historial de entregar dinero de la casa fiscal a sus panas; pero siempre se aseguró de guardar lo suyo, como el gran negocio de recibir de los clientes estafados, los CDRs, apenas al 40% de su valor, para luego redescontarlos en la Corporación Financiera Nacional por el 100% de su valor nominal. ¡Operación redonda!

Pero “sensible” con el dolor de sus víctimas, luego del atraco bancario se fue a la playa a meditar acerca de los resultados del feriado; y es tanta su sensibilidad social, que llevó a sus hijos pequeños para que aprovechen el tiempo y aprendan tenis con un profesor privado y mal pagado. ¡Qué bestia de amor y ternura pelucona! Ah, no, no, estoy metiendo las patas, qué sensible ni “pan calientes”, recordemos que los banqueros no tienen conciencia, mucho peor corazón, sólo un insaciable bolsillo…

Su perla más “sublime” es el valor de la Mujer ante sus ojos. Las mujeres, según él, pueden aspirar a la superación y al triunfo en sus vidas, siempre y cuando sean bonitas y muy bien vestidas, con ropa de marca. Las pobres, las proletarias, las que se visten con gusto y decoro, que apenas pueden financiar con su mísero salario de la explotación precisamente de sujetos como el banquero, esa mujer heroína y valiente que con su lucha y su ternura ha mitigado el dolor de la inequidad causada por los demenciales acumuladores de riqueza, esa fémina, según el discriminador, no puede aspirar a un trabajo digno, a la ilusión de un amor y menos a casarse. Se imaginan semejante escala de valores de un banquero empecinado en “comprarse” la presidencia. ¡Lindo homenaje del banquero a la Mujer en su día!

“Y sigue la burra al trigo”. Que Andrés Araúz, ganador absoluto de la primera vuelta, dizque va a desdolarizar al País. Repite y repiten sus cajas de resonancia esta cerdosa mentira, esta calumnia precisamente en contra del líder del Observatorio de la Dolarización que ha mantenido, con el reconocimiento de la comunidad internacional, la firme defensa de la divisa, advirtiendo de los peligros que atentan en su contra, especialmente la fuga de capitales por parte de banqueros y grandes grupos económicos, siendo ésa sí una real amenaza en contra de la dolarización. Entonces, ¿quién amenaza en contra de la vigencia del dólar? Esas mentiras repetidas nunca podrán convertirse en verdad. Seguirá siendo una MENTIRA.

Por esta sociedad machista, en humilde mea culpa, pido perdón a la MUJER por todo cuanto le ha negado; y enaltecemos su valiente lucha y acción, que ha aportado con su capacidad y ternura a la construcción de un mundo más equitativo y solidario. ¡Maravillosa MUJER!

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado