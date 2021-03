El aún presidente de Ecuador, Lenín Moreno, es repudiado dentro y fuera del país. En Ecuador tiene menos del 5% de credibilidad y la historia ya lo califica como el peor presidente y el peor gobierno de la historia.

A nivel internacional su cinismo, corrupción y traición ya son evidentes. Moreno es sinónimo de traición, al punto que el presidente de Argentina Alberto Fernández en una entrevista con C5N señaló que pese a las diferencias su relación con Cristina es sólida y que no es Lenín Moreno para traicionar.

“Yo no soy Lenín Moreno, yo no soy Lenín Moreno ..(…) yo puedo tener diferencias con Cristina, las tengo, pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina …”

La basureada internacional para @Lenin Moreno sigue.



El Presidente de Argentina @alferdez le ha dejado claro al mundo que él es un hombre de bien, consecuente y leal.

Le preguntan de traición a @CFKArgentina y contundentemente responde: YO NO SOY LENIN MORENO. 👇🏼 pic.twitter.com/I2yCxqDau9 — Alejandro Álvarez ✪ (@arepandro) March 9, 2021

Lenín Moreno es el referente mundial de la traición.

La historia será implacable con #ElPeorPresidenteDeLaHistoria https://t.co/Fqn1lcFa50 — Rafael Correa (@MashiRafael) March 9, 2021

Para sujetos como @juanseroldan, @Lenin es "demócrata y un referente", para Presidentes como @alferdez es ejemplo y sinónimo de traición, una vergüenza a nivel internacional para el Ecuador. pic.twitter.com/2HLC9ufXgO — alexis moncayo (@alexismoncayo) March 9, 2021

