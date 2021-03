Es cierto lo que vi lo ahí: el Guille diciendo que Arauz no ha generado empleo y ha sido sólo servidor público. Pero Andrés tiene apenas 36, el Guille a los 36 ¿qué méritos tenía? Ah, cierto, haberse casado con la hermana de un banquero. #LassoNuncaSeráPresidente NEVER EVER!!