Esta mañana el candidato Guillermo Lasso volvió a repetir una mentira que ciertos medios de comunicación de Argentina lo hicieron. Señaló que Andrés Arauz se vacunó contra el Covid en Argentina.

“Yo diría que no he tenido la suerte de tener tanta influencia como el candidato Arauz que fue a Argentina y se vacunó en Argentina bien por el..”, dijo en una rueda de prensa celebrada en Quito.

Andrés Arauz dijo hace varias semanas en entrevista con radio majestad, que no se ha vacunado en Argentina.

“Es increíble el nivel de mentiras que estamos viviendo ahora. Yo no he sido vacunado en contra del Covid. Es una falsedad absoluta, no sé que más puedo decir. Es una mentira, es un cuento, es ficción, es una patraña. Es obvio además que no es así. Para empezar, algunos datos: la vacuna implica dos dosis. Además dos dosis con un mes de tiempo que debe transcurrir entre ambas, y obviamente eso no ha ocurrido, las vacunas recién llegaron a Argentina de parte de Rusia a finales de diciembre y yo estuve ahí el 5 de diciembre..”

Confirmado.net / Radio Majestad

Relacionado