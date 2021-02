La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), hizo público, este domingo 21, el informe preliminar de las elecciones realizadas el pasado 7 de febrero. En este se hace un análisis y recomendaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El informe tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales en el Ecuador, y contiene una serie de recomendaciones que la Misión estima pertinente implementar de cara a la segunda vuelta, a realizarse el próximo 11 de abril”, reza el texto.

El informe de la Misión, que estuvo encabezada por la exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, manifiesta su preocupación de que otras entidades y autoridades del Estado ecuatoriano pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos como el CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que forman parte de la Función Electoral.

“La Misión ve con preocupación el hecho de que otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección, y generar, con ello, posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito por la propia normativa del país”, cita el informe.

El documento reconoce el paso de los candidatos Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC), en ese orden, a la segunda vuelta electoral. También hizo un llamado a las entidades electorales a resolver las reclamaciones bajo el marco de la ley y proceder al cumplimiento del calendario electoral.

“Conforme a la proclamación de los resultados publicados por el CNE con el 100% de los votos computados, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso competirán en la segunda vuelta electoral”.

“La Misión toma nota de que, posterior a la publicación de los resultados electorales a los sujetos políticos, aquellos que estén inconformes tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales, toda vez que cuenten con pruebas de inconsistencias e irregularidades y que sus reclamos estén apegados al derecho vigente”, afirma la misiva.

Otras de las recomendaciones dadas por la MOE, para el balotaje, es la difusión amplia de los protocolos de bioseguridad; además solicita comunicar estas medidas en las lenguas de las comunidades indígenas.

Conteo rápido

Otro de los datos que la MOE indicó se relaciona al conteo rápido que implementó el CNE para la primera vuelta. La Misión cuestionó que “se dieran a conocer dos resultados distintos de un mismo ejercicio estadístico generó confusión entre la ciudadanía y disconformidad por parte de los actores políticos”.

Por tal motivo recomendó que, si para la segunda vuelta se vuelve a utilizar este recurso, se lo debe comunicar de manera clara y con un solo resultado, “una vez se cuente con la totalidad de la muestra definida para ello. La comunicación debe ser completa, clara y precisa”, destacó.

“Si bien se aclaró que la diferencia entre estos aún se mantenía dentro del margen de error, el hecho de que se dieran a conocer dos resultados distintos de un mismo ejercicio estadístico generó confusión entre la ciudadanía y disconformidad por parte de los actores políticos”, afirma el comunicado.

Finalmente, la Misión enfatiza que regresará al país para observar el desarrollo de la segunda vuelta electoral presidencial, tras lo cual tiene previsto presentar un informe final ante el Consejo Permanente de la OEA.

Otros datos

El informe también hizo un análisis de las acciones legales que impulsó el movimiento político Justicia Social para inscribir a su binomio presidencial encabezado por el político y empresario guayaquileño, Álvaro Noboa.

Según la Misión, se “constató que, a pocos días de la jornada electoral, la Fiscalía General del Estado solicitó, de oficio, información sobre alegatos de financiamiento ilícito de uno de los candidatos a la Presidencia de la República que habían sido reportados en una revista extranjera”.

Esta información la hace en referencia a la publicación de la revista Semana de Colombia en la se indicaba que “presuntamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría destinado recursos para la campaña electoral del candidato Arauz”.

Ante esta información, el candidato Arauz rechazó de forma categórica las noticias falsas de este supuesto financiamiento.

“Rechazo categóricamente la noticia falsa, deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de 80 mil dólares del ELN cuando yo ni siquiera era candidato ni me encontraba en el Ecuador. No tengo ningún vínculo con el ELN y jamás me he reunido con nadie de esa organización. Toda esta patraña tiene una única intención, impedir que el Binomio Arauz- Rabascall que lidera la preferencia electoral, participe en la segunda vuelta”, señaló.

