Tras la proclamación oficial de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral del pasado 7 de febrero por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que colocan en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, de la Alianza UNES, y Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC, Arauz denunció este domingo 21 de febrero, a través de una rueda de prensa en Guayaquil, la “grosera intromisión e interferencia” de otras instituciones del Estado en el proceso electoral. En este marco, rechazó y criticó los anuncios de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía de realizar auditoría y abrir una investigación al proceso electoral, cuando todavía no se ha efectuado la segunda vuelta electora.

Lasso se disputaba con Yaku Pérez. candidato de Pachakutik, el paso al balotaje programado para el próximo 11 de abril.

Mientras, Arauz indicó que existe una amenaza de que se retiren los equipos informáticos de las instalaciones del Consejo Electoral, lo cual impediría la realización de la segunda vuelta; y expresó que “si quieren hacer una revisión no hay porqué retirar el equipo del CNE”.

“No permitamos que ninguna decisión modifique el calendario electoral, modifique la convocatoria ya realizada para el 11 de abril, la segunda vuelta debe realizarse, sino no concluye el proceso de participación democrática de los ecuatorianos”, sostuvo el candidato, quien especificó que estas acciones violarían el artículo 16 del Código de la Democracia y que la Alianza UNES ya presentó este domingo a través de medios electrónicos y físicamente una queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Sin embargo, aclaró que respeta todos los derechos que tienen las organizaciones políticas, de los candidatos y todos quienes participan en el proceso para que presenten impugnaciones en el marco de la ley.

“Todas tienen el derecho de plantear sus quejas ante el TCE, si es que tienen las actas correspondientes, de impugnar”, sostuvo Arauz, aunque volvió a recalcar su negativa a un posible cambio del calendario electoral y rechazó además una supuesta intención del Gobierno actual de extenderse en sus funciones.

“Los ecuatorianos no aguantamos un día más de este desgobierno y no vamos a aceptar que se extienda el periodo de Lenín Moreno, el 11 de abril debe ser la segunda vuelta y el 24 de mayo Lenín Moreno debe dejar el gobierno”, sostuvo Arauz, quien hizo un llamado a los observadores internacionales a permanecer vigilantes del proceso ” porque no se ha desactivado esta posibilidad de interferencia, injerencia e intromisión por parte de la Fiscalía en pleno proceso electoral”.

Mientras, al ser consultado sobre posibles alianzas en la próxima Asamblea Nacional, una vez que la Alianza UNES habría conseguido la mayor representación en el Legislativo; Arauz indicó que existen conversaciones avanzadas con los miembros de futuras bancadas en busca de alianzas.

“Estamos proponiendo ejes programáticos con relación a las urgencias que tiene que enfrentar nuestro país en la crisis económica y sanitaria; y a partir de ahí buscar coincidencias”, adelantó. (I)

Con información de El Universo

