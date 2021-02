Una vez más los centrismos nos pasan factura, esta vez el adultocentrismo que aún parece no entender el rol que juegan los jóvenes en el mundo actual. Son numerosas las razones que se invocan para justificar el mirar para otro lado: que son la generación de cristal, que no les interesa la política, que solo viven para sus dispositivos móviles y redes sociales, que son activistas de sillón (slacktivism), etc.

Lo cierto es que si bien, aún podemos decir que en Ecuador no se gana una elección con las redes sociales, también lo es que, cada vez más, estas y la relación que tienen los centennials con ellas son más determinantes.

Cuando hablamos de los centennials, generación Z o iGen nos referimos a aquellas personas nacidas entre los años 1997 y 2012, quienes son los sucesores de los millenials (1980-1996), mayores que los alpha (2013-2025) y, mayoritariamente, los hijos de la generación X (1965-1980), es decir, quienes en este momento tienen entre 10 y 24 años.

En Ecuador, concretamente, según la proyección de población realizada por el INEC para el 2020, se trata de un grupo etario con más de 4.8 millones de personas, de las cuales más de tres millones estaría en edad de votar, es decir, alrededor del 28% de los sufragantes de esta elección (10.6 millones), una cifra nada despreciable si consideramos que la mayoría de los candidatos no superó el 2% de votación y que los dos candidatos que se disputan el segundo lugar en el balotaje no superan los dos millones de votos.

Pero ¿quiénes son los centennials? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Qué consumen? Estos jóvenes, adolescentes o niños (todos conocemos o tenemos alguno en la familia) efectivamente son una generación hiperconectada (revisan sus redes sociales hasta 100 veces al día), pues los más grandes se vincularon a la internet y las redes sociales desde su infancia temprana, a diferencia de los millenials, que lo hicimos en nuestra infancia tardía o la generación X que tuvo que migrar y adaptarse a los grandes cambios tecnológicos en la edad adulta.

En cuanto a consumo de contenido por dispositivo, lo hacen fundamentalmente a través del teléfono móvil (34 %), computadores (26 %), televisión digital (24 %), tabletas (10 %) y consolas de videojuegos (6 %). Mientras que en lo relativo a plataformas, aunque hay variaciones entre las preferencias de este grupo etario según el país, en términos generales podemos decir que prefieren el contenido en streaming, consumen dos veces más contenido en video que otras generaciones, son proclives a los influencers y consejos de celebridades; y, son más propensos al uso de emojis (95 %), acrónimos (87 %) y selfies (81 %) en sus conversaciones frente a otras generaciones.

Pero la generación Z tiene otras importantes características que la diferencian de las generaciones previas: están en contra del acoso (en redes sociales y en los establecimientos educativos), son muy buenos consiguiendo información por su propia cuenta, son partidarios de mostrarse de forma natural, sin filtros y sin complejos (a diferencia de los millenials que son dependientes de los filtros y les obsesiona la perfección), les gusta la inmediatez (tienen una capacidad media de atención de 8 segundos), creen que la educación universitaria es clave para procurarse una buena calidad de vida, toman menos riesgos que sus predecesores, tienen un acercamiento más tardío al consumo de alcohol y tasas menores de embarazos adolescentes, prefieren el emprendimiento frente a la dependencia laboral, están más abiertos que otras generaciones a ideas como la igualdad de género, el matrimonio igualitario, el cuidado ambiental y de los animales.

Y aunque parezca que no, sí están interesados en la política, aunque no mucho en los partidos y los actores políticos. Lamentablemente, aunque hubo un tímido intento de tres candidatos (Xavier Hervas, Yaku Pérez y Andrés Arauz) de acercarse a esta generación, considero que fue un error creer que era más importante el formato, la plataforma o el efecto visual que el contenido.

Efectivamente, no podemos desconocer que TikTok es una plataforma en crecimiento (2.3 millones de usuarios en Ecuador hasta enero de 2021) a la que fundamentalmente han migrado los centennials (71 % de usuarios de esta plataforma en Ecuador tienen entre 13 y 24 años, según Estado Digital Ecuador 2021), sin embargo, es preciso no perder de vista que más allá de un baile divertido o un efecto visual llamativo, los electores entre 16 y 24 años esperaban una postura clara de los candidatos respecto de la política de educación superior que adoptarán (cupos, carreras, infraestructura, tecnología), la posición que tomarán en su gobierno frente a temas como los derechos de las mujeres (incluido aquellos que han evitado como el aborto), los derechos de las personas GLBTI, la política ambiental que implementarán, pero no solo en relación al petróleo o la minería sino temas más cercanos como el reciclaje, la movilidad no contaminante, los derechos de los animales, entre otros.

Ojalá la campaña de la segunda vuelta incluya más a esta generación en los diálogos y las propuestas, recoja también su sentir y sus preocupaciones, pues ellos son cerca de la tercera parte de la población y quienes tomarán la posta dentro de poco reclamando, con justo derecho, que su voz sea escuchada y sus puntos de vista, sobre la gestión del país, tomados en cuenta sin banalizarlos, como alguna vez lo exigimos las otras generaciones.

Artículo publicado por Geoconda Pila Cárdenas

Relacionado