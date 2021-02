Desde diferentes rincones del Ecuador, Latinoamerica y el mundo se escuchan voces de condena a este nuevo intento de proscribir la candidatura de Andrés Arauz, claro y legítimo ganador de la primera vuelta electoral.

Expresidentes latinoamericanos, grupos políticos, asociaciones, colectivos, entidades de diferente representatividad, rechazan el burdo uso de las informaciones falsas para tratar de deslegitimar a la candidatura del progresismo.

El candidato a la Presidencia de Ecuador por la Lista 1, y ganador de la primera vuelta electoral, Andrés Arauz, rechazó de forma categórica las noticias falsas de un supuesto financiamiento del ELN a su campaña electoral.

“Rechazo categóricamente la noticia falsa, deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de 80 mil dólares del ELN cuando yo ni siquiera era candidato ni me encontraba en el Ecuador. No tengo ningún vínculo con el ELN y jamás me he reunido con nadie de esa organización. Toda esta patraña tiene una única intención, impedir que el Binomio Arauz- Rabascall que lidera la preferencia electoral, participe en la segunda vuelta”, señaló.

En un video colgado en sus redes sociales, agregó que la visita del Fiscal de Colombia forma parte de las medidas desesperadas de quienes han cogobernado el país para quedarse en el poder.

“Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso han intentado, por vías antidemocráticas, descalificar nuestra candidatura, ahora con mentiras quieren seguir presionando al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución”.

🛑Para #Ecuador, Uriel( ELN), a quien le atribuyen el financiamiento de 80.000$ a campaña de @ecuarauz fue abatido el 25 de octubre de 2020, @ecuarauz inscrito como candidato el 8 de Diciembre de 2020, casi 2 meses después



👉🏽¿un muerto que financia? esto solo pasa en #Colombia pic.twitter.com/npppZKPDzZ — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 15, 2021

…autoridades electorales. Quienes de demostrar que ello ocurrió, deberán poner en conocimiento de fiscalía para los fines de ley. ( Art. 281.4.3 LOE)

No está por demás subrayar que los candidatos tienen inmunidad.

A menos que quieran reeditar el irrito caso sobornos. 4/4 — Jorge Acosta (@acostabogados) February 14, 2021

🛑 #ULTIMAHORA Expresidentes latinoamericanos rechazaron la injerencia del fiscal general de #Colombia 🇨🇴 Francisco Barbosa, en los comicios de #Ecuador 🇪🇨, y en perjuicio del candidato presidencial Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral https://t.co/A6eIqQBcez — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 14, 2021

Esta es la gran estupidez cometida por el Fiscal General de Colombia en el Ecuador.



Con su intervención se avecina un golpe de estado en el Ecuador, y sorpréndase, algunos parlamentarios están cuadrando uno en Colombia: la prorroga del mandato de Duque y del Congreso. https://t.co/ihNbY7GWGW — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 14, 2021

Se cae el fiasco del ELN.



1. En los documentos entregados por el Fiscal colombiano, consta que "el encuentro entre Arauz y el jefe del ELN sucedió durante la primera Convención de Progressive International"



El pequeño gran detalle es que Convención fue digital, o sea en linea. — Philip V. (@PhilipAMLC) February 15, 2021

Las supuestas informaciones sobre vínculos de @ecuarauz con el ELN son una infamia. pic.twitter.com/NJNHWne4B5 — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) February 13, 2021

2. El señor que supuestamente entrega el dinero a Arauz murió en Octubre 25, 2020.



Arauz fue recién candidato en Diciembre 8, 2020



3. Este " aporte " a Arauz, ya fue desmentido por el actual dirigente del ELN. — Philip V. (@PhilipAMLC) February 15, 2021

Confirmado.net

Relacionado