Andrés Arauz candidato a la presidencia de la República por la Lista 1, ganó de manera rotunda la elección general del 7 de febrero en Ecuador. El 32.70% representan 3 millones 77 mil votos y sacan una diferencia de más de 12 puntos (1 millón 200.000 votos) sobre sus inmediato seguidores.

“Quisiera agradecer a todo el Ecuador por ese inmenso torrente de votos a favor de la candidatura de la esperanza, el Binomio de la Esperanza, y del equipo de la esperanza que ha tenido una victoria contundente e importante a nivel nacional. Muchísimas gracias Ecuador, estamos enormemente agradecidos y asumimos con enorme responsabilidad esa confianza que ha sido depositada por parte de ustedes y nos mantendremos leales en nuestros principios, en nuestras convicciones y partir de allí planteamos un gran proyecto de unidad nacional. Muchísimas gracias ecuatorianos”, señaló Andrés Arauz durante la conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales de esta semana.

70% de los ecuatorianos votaron contra el neoliberalismo

Arauz señaló que los millones de votos nos demuestran que aproximadamente el 70% del Ecuador optó por opciones vinculada a la justicia social, a la prosperidad, en donde su busca a través de un gran bloque se plantee un proyecto de país que supere las malas prácticas del neoliberalismo bancario al que nos ha venido acostumbrando el gobierno de Lenín Moreno.

“Yo creo que el 7 de febrero el país, el Ecuador, tuvo una gran victoria popular que se refleja por este gran consenso amplio del 70% de la población votante optando por esta gran coalición. Esto es muy importante y demuestra que la gran mayoría del país no quiere seguir por la ruta del neoliberalismo, de la bancocracia, no quiere seguir privilegiando los intereses de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías.

Segunda vuelta contra quien haya elegido el pueblo ecuatoriano

Pese a que han pasado 5 días desde que se llevó a cabo la elección, el país aun no conoce el nombre del candidato que disputará con Andrés Arauz la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 11 de abril.

“Muchas personas me han preguntado con quién preferimos participar en esta segunda vuelta: nosotros preferimos participar en esta segunda vuelta, con aquel que el pueblo ecuatoriano haya decidido y damos la bienvenida a esa segunda vuelta que será una discusión, un intercambio de propuestas, de ideas que beneficien a nuestro país”, dijo.

Contrato de Certidumbre Económica

Arauz tiene un planteamiento para el sector empresarial. Para el capital productivo y en línea con su propuesta de traer más dólares al Ecuador, ha hecho ya la propuesta, pero ahora con más contundencia y más fuerza, del contrato de certidumbre económica.

“Lo que quiere el empresariado ecuatoriano es que no haya tanta volatilidad normativa, tanta volatilidad en el cambio de la legislación tributaria, que no haya tanto cambio en ordenanzas, que no haya tanto cambio en las tarifas y las tasas arancelarias, por eso nosotros proponemos este Contrato de Certidumbre Económica, en donde también se incluirá, por ejemplo, la estabilidad tributaria y la tarifa fija en materia de electricidad para proyectos de inversión contemplados en los contratos de certidumbre económica. Pero este contrato incluye una contraparte y es que la empresa que suscriba dicho contrato también se compromete a tener metas de generación de empleo, de valor agregado, de transferencia de tecnología, de capacitación de sus trabajadores y ojalá hasta metas de exportación, así ambas partes tendrán certidumbres: El Estado tendrá certidumbre que la empresa está efectivamente generando trabajo y contribuyendo al desarrollo del país; la empresa tendrá certidumbre que no se le cambiarán las reglas del juego en el camino y eso genera certidumbre para los trabajadores que podrán tener estabilidad, oportunidades y que podrán a su vez invertir y adquirir bienes como una casa, un carro y activos en el largo plazo”.

Agregó que eso va a permitir que la economía salga a flote, que los dólares, los capitales que están en el exterior vuelvan a nuestro país con una serie de incentivos, de certidumbre que nos de tranquilidad a todas las partes. Esa es una apuesta fundamental que junto a la certidumbre que nos da el fortalecimiento de la dolarización, con la entrada de dólares a nuestro país, nos va a dar tranquilidad y estabilidad en el tiempo venidero en el gobierno del futuro, en el gobierno de la esperanza.

