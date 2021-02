Hoy en día, la República Islámica de Irán, luego de cuarenta y dos (42) años, sigue con más firmeza, con más motivación y con el gran respaldo popular, su camino hacia la justicia e igualdad, manteniendo siempre el espíritu de libertad y anti-tiranía.

¿Por qué el pueblo iraní hizo una revolución contra el Shah?

El pueblo iraní es un pueblo amante de la libertad que no acepta a la dependencia a los extranjeros. Las luchas del pueblo iraní contra los gobiernos dependientes tienen una historia de cien años, pero debido a la falta de un liderazgo capaz, informado y valiente y de una fuerte unidad nacional, estas luchas no se concretaban. Hasta que el Gran Ayatolá Jomeini comenzó su lucha contra el Shah en 1963. El Shah era un gobernante completamente dependiente a Estados Unidos y había entregado los vastos recursos del país a empresas estadounidenses, había privado a la gente de su libertad y había encarcelado y torturado a los opositores. El Líder Supremo de la Revolución aconsejó primero al Shah que renunciara a su dependencia de Estados Unidos, reconociera la libertad del pueblo y se abstuviera de cometer actos crueles contra el pueblo. Pero el Shah no le hizo caso y encarceló al ayatolá Jomeini en 1963 y luego lo deportó a Turquía y luego a Irak.

Después de esta fecha, las acciones represivas del Shah aumentaron y así como su dependencia de Estados Unidos y otros países occidentales. Hasta que, en 1978, el ayatolá Jomeini una vez más comenzó su lucha contra el Shah desde el exilio y llamó al pueblo a rebelarse contra el Shah. Esta vez, sin embargo, el pueblo cansado de los crímenes del Shah, siguió el liderazgo del Imam Jomeini en unidad y, después de unos seis meses de lucha continua, logró forzar al Shah a huir del país. E día 11 de febrero del 1979 quedo atrás el régimen monárquico, y nuestro país se liberó de un gobierno dictatorial, autoritario y totalmente dependiente, para establecer un sistema de gobierno popular e independiente. De esta manera, se abrió un nuevo capítulo dorado en la milenaria historia de Irán, presentando al mundo un nuevo modelo político; Un modelo inspirado en los valores religiosos, y en base de los principios de democracia y el voto popular.

¿Cuál fue la demanda del pueblo durante la revolución?

La independencia, la libertad y la República Islámica fueron las tres principales demandas del pueblo iraní.

Antes de la victoria de la revolución, la monarquía Pahlavi era un gobierno completamente dependiente, y las decisiones del rey y el cuerpo gobernante estaban influenciadas por las órdenes de los países dominantes occidentales, especialmente Estados Unidos. De igual manera, la liberación de la represión, la asfixia y la tiranía de la dictadura fueron algunas otras demandas de los manifestantes amantes de la libertad que se levantaron contra la monarquía.

¿Fue el ayatolá Jomeini quien determinó el tipo y la forma del nuevo gobierno?

Imam Jomeini le dio al pueblo iraní, la independencia política y libertad, entregándole la autodeterminación. Y a pesar de poder derrocar el régimen de Shah, no le impuso un nuevo sistema, sino les dio la oportunidad de elegir a través de voto directo el sistema que querían. En los primeros 50 días después de la revolución, se celebró un referendo para determinar el sistema político, en lo cual el 98.8% voto por el establecimiento de la República Islámica de Irán. En menos de 8 meses se sometió a referendo la nueva Constitución, en menos de un año se celebró elecciones presidenciales, para elegir el primer presidente de la república. Desde entonces se han celebrado, en promedio, por lo menos unas elecciones por año, en las cuales el pueblo ha elegido las autoridades como el presidente, los asambleístas, los miembros del Consejo de Expertos para Elegir el Líder Supremo, así como los concejales a través de su voto directo.

¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos ante el levantamiento iraní?

El Sha era un títere de los Estados Unidos, por lo que apoyó al Sha hasta el último día, y cuando perdió sus esperanzas, sacó su pieza de Irán y trató de imponer otro títere al pueblo iraní. Pero esta vez no lo logró y esta nueva persona solo pudo resistir las rugientes olas de la gente por menos de un mes. Con la victoria de la revolución y la formación de la República Islámica de Irán, Estados Unidos buscó derrocar al gobierno incipiente de Irán. Primero, trato de provocar caos a través de las tribus iraníes para dividir el país. En el siguiente paso, intentó dar un golpe y al no tener éxito, incitó a Saddam a invadir nuestro país imponiendo una guerra de ocho años, en la que decenas de miles murieron y un millón resultaron heridos. Al mismo tiempo, equipó a grupos terroristas nacionales. Como consecuencia de las acciones de estos grupos a principios de la década de 1980, más de 12.000 personas inocentes, incluido el presidente, el primer ministro, el jefe del poder judicial y un gran número de miembros del parlamento iraní, fueron martirizados. Por otro lado, desde el comienzo del establecimiento de la República Islámica, Estados Unidos comenzó a imponer sanciones económicas a Irán y bloqueó los recursos iraníes en su país.

¿Las acciones de Estados Unidos han podido impedir el avance del pueblo iraní?

Afortunadamente, con la resistencia del gobierno y el pueblo de Irán, estas medidas no han podido detener a la República Islámica de Irán en su camino de crecimiento. Hoy en día, la República Islámica de Irán, luego de cuarenta y dos (42) años, sigue con más firmeza, con más motivación y con el gran respaldo popular, su camino hacia la justicia e igualdad, manteniendo siempre el espíritu de libertad y anti-tiranía. Durante ese periodo nuestro país ha podido superar los innumerables problemas, limitaciones y sanciones mediante la resistencia, sabiduría, el discernimiento de las conveniencias y la dignidad de la nación, y; además ha alcanzado grandes logros en ámbitos políticos, económicos, científicos y tecnológicos, convirtiéndose en uno de los países más estables e importantes en el Oriente Medio e incluso en el mundo entero.

¿Qué cambios ha realizado la política exterior de Irán desde la victoria de la revolución?

Sin duda, uno de los aspectos más trascendentes de la Revolución Islámica, ha sido los cambios en ámbito de las relaciones exteriores, que han conducido en la formación de una política soberana, dinámica, innovadora, construida en base a dos firmes e intocables columnas que son: una de no injerencia en asuntos de otros países y la otra de no permitir injerencias en asuntos interiores de nuestro país.

La defensa de los derechos de las naciones oprimidas del mundo en foros internacionales ha sido uno de los principios de la política exterior de la República Islámica de Irán. En este sentido, el gobierno y el pueblo de Irán siempre han pedido la realización de los ideales justos de la nación oprimida de Palestina y apoyan su resistencia contra los males y los crímenes del régimen sionista ocupante y racista. La República Islámica de Irán cree que todos los palestinos, independientemente de su religión o etnia, tienen derecho a determinar el destino de sus territorios ocupados mediante un referéndum amplio y allanar el camino para el regreso de todos los refugiados palestinos a su patria ancestral.

En los últimos cuarenta y dos (42) años, la República Islámica de Irán, siempre ha seguido el camino de generar la confianza mutua con los países de la región y del mundo, en la búsqueda de una interacción constructiva con los demás en base del respeto mutuo e intereses comunes. Además, la lucha contra la violencia, el terrorismo y el radicalismo en el mundo han sido parte de los ejes de la política exterior de Irán.

Desafortunadamente, desde hace varios años, en el Medio Oriente, que ha sido durante mucho tiempo la cuna de la civilización humana y de donde han surgido todas las religiones abrahámicas, ha prevalecido la lógica de la guerra y la violencia prendiendo el fuego del extremismo en esta región cuyas llamas van extendiéndose gradualmente a otras regiones. Los errores estratégicos de algunos países occidentales referente al Medio Oriente y la aplicación de doble estándares al lidiar con el terrorismo han convertido a esta parte del mundo en un hervidero y el paraíso de los terroristas y extremistas. La sombra de los peligros directos e indirectos de este ominoso fenómeno se está extendiendo ahora a todas partes lejanas y cercanas, desde Libia a la India y Pakistán, y desde África occidental y oriental al centro de Europa.

En opinión de Irán, ¿qué medidas debería tomar la comunidad internacional para combatir el terrorismo?

Desde el punto de vista de Irán, para combatir el terrorismo, primero hay que conocer sus raíces. El terrorismo surge y crece en un ambiente de pobreza, desempleo, discriminación e injusticia y se desarrolla en una cultura de violencia. Con el fin de erradicar este fenómeno, debemos difundir la justicia, el desarrollo y luchar contra la pobreza y las privaciones.

Por otro lado, los países que apoyan a los grupos extremistas a través de intervenir políticamente en otros países y les brindan apoyo financiero, armamentístico y de inteligencia a estos grupos terroristas, deben abandonar su práctica y abordar la lógica del diálogo y la diplomacia con responsabilidad y permitir que la sabiduría colectiva supere los problemas existentes. La República Islámica de Irán, durante su vida y en especial en los últimos diez (10) años, ha desempeñado un papel importante en ayudar a los países de la región, como Siria e Irak, para luchar contra los grupos terroristas y en pro de la paz y seguridad.

Usted mencionó que uno de los pilares de la política exterior de Irán es la desescalada. Según Estados Unidos y sus aliados, uno de los temas de tensión es el programa nuclear de Irán. ¿Qué medidas ha adoptado su país para abordar las preocupaciones de la comunidad internacional a este respecto?

Nuestro país, siempre ha tratado dar pasos positivos para la distensión y cooperación con otros países, en aras de eliminar las preocupaciones de la Comunidad Internacional, en algunos temas como es el caso de acceso a la energía nuclear.

Indudablemente, uno de los valiosos éxitos políticos de la República Islámica de Irán ha sido el Acuerdo Nuclear con los Países cinco más uno (5+1), como resultado de doce (12) años de negociaciones constantes entre Irán y seis (6) potencias mundiales. Esta diplomacia había empezado desde el dos mil tres (2003), pero con la llegada del Presidente Ruhani al poder en el dos mil doce (2012), y su énfasis en una solución rápida y conciliatoria del tema que contó con la respuesta positiva de las contrapartes, se aceleraron las negociaciones. De manera que luego de dos años de intensas negociaciones, el catorce (14) de julio del dos mil quince (2015), las partes alcanzaron un acuerdo definitivo, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta.

¿Cuál ha sido el logro de este acuerdo?

Este acuerdo fue un gran logro y victoria histórica tanto para Irán, como para los países cinco más uno (5+1) y el mundo entero, ya que prevaleció el diálogo y la diplomacia frente a la lógica bélica y de violencia. Además, resultó en la frustración del proyecto Irano-Fobia, emprendido por algunas potencias mundiales, demostrando al mundo la verdad del pueblo iraní. Con este acuerdo, los doce (12) años de resistencia del pueblo iraní frente a las presiones, amenazas y sanciones tuvo un resultado favorable y al fin las Naciones Unidas y las seis potencias del mundo, reconocieron el derecho de nuestra Nación a la tecnología con fines pacíficos.

¿Por qué Estados Unidos se retiró de este acuerdo?

Lamentablemente, Donald Trump al llegar al poder en el dos mil dieciséis (2016) en Estados Unidos, consideró inaceptable este acuerdo y retiró a su país de este acuerdo hace unos tres años, revelando así al mundo la naturaleza del gobierno estadounidense en clara violación con los acuerdos internacionales.

Para destruir el acuerdo nuclear, el régimen de Trump recurrió al terrorismo económico contra Irán y con el fin de implementar la política de máxima presión, volvió a imponer unilateralmente severas sanciones económicas a Irán, hasta el punto de cometer crímenes de guerra y asesinar brutalmente al General Qassem Soleimani, uno de los comandantes militares de alto rango de Irán y héroe de la lucha contra los grupos terroristas, incluido el ISIS.

Entre los crímenes de la administración Trump se encuentran la escalada de sanciones contra el pueblo iraní durante la pandemia del coronavirus y la privación al gobierno iraní de acceso a sus propios recursos financieros sin poder proveerse de los medicamentos y equipos médicos necesarios para combatir el brote. El pueblo iraní sufrió mucho por las sanciones y un gran número de iraníes fueron víctimas de las políticas inhumanas de los Estados Unidos de América.

¿Pero aparentemente el gobierno de Estados Unidos ha fallado en su política de rendir a Irán?

Es verdad. Trump no logró poner de rodillas a la nación iraní. Afortunadamente, a pesar de la máxima presión del gobierno estadounidense, la República Islámica de Irán ha podido decepcionar al gobierno estadounidense con la máxima resistencia y obligarlo gradualmente a retirarse de sus pretensiones.

¿Cree que la nueva administración estadounidense volverá al acuerdo nuclear?

En cualquier caso, la República Islámica de Irán, espera que la nueva administración estadounidense salga del camino equivocado de la anterior administración estadounidense y reafirme su compromiso con el Acuerdo Nuclear cumpliendo sus obligaciones y levantando las sanciones injustas en contra del pueblo iraní.

Agradecemos al Embajador Ahmad Paberja, Jefe del Centro Diplomático Iraní en Ecuador por esta entrevista.

