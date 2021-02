Solo una mujer puede entender el miedo que puede generar el simple hecho de salir a la calle, o sortear la suerte entre pasar por la mitad de un grupo de hombres en una vereda o rodearlo por la peligrosa avenida.

Solo una mujer puede entender el miedo que genera vestir una prenda que nos guste sabiendo que tomaremos un bus. Solo una mujer puede entender la crítica que versa sobre ella por cómo viste o maquilla, por cómo camina o por el lenguaje que utiliza. Solo una mujer ha sentido que luego de denunciar haber sido violentada o violada, los mismos abogados o los jueces la culpen “porque se lo buscó”, “porque a qué mujer DESCENTE se le ocurre pasar por ahí”, o el… “es que ella…”, ¿ES QUE ELLA? Solo una mujer entiende el peso de cargar sobre sus hombros y conciencia, la culpa DE SER POR ELLA, porque al parecer para la sociedad, y sus estructuras patriarcales, la culpa es de ella, por haberse buscado una violación, prácticamente, ella se violó.

Solo una mujer puede confundir un ambiente violento, con el trato normalizado que recibimos cotidianamente, el que te critiquen hasta puertas adentro, en tu hogar, por no ser “SEÑORITA”, o si no sabes cocinar, porque tus prioridades han sido otras, que sea un estigma que cargarás cuando con “justos motivos” te llamen “CARISHINA”. El no cumplir con lo que la sociedad demanda te llevará seguro a casarte con un hombre que te maltrate por no serlo, o peor aún, a NO CASARTE, porque nadie te escogió, obvio, pues es CULPA DE LA MUJER no llenar las expectativas de los demandantes hombres y/o sus familias. Y es que el combate al patriarcado empieza por la misma lengua madre, la que nos moldea desde niños, allí se forjan un sinfín de rasgos machistas y segregatorios, que, por cierto, no provienen exclusivamente de los hombres, son partes instauradas en la sociedad, en hombres y en mujeres, en cada espacio y esquina de nuestros hogares, espacios que deberían avergonzarnos.

Me llama la atención como mujer, que sea el plan de gobierno de Andrés Arauz, junto con el de la única candidata mujer en estos comicios, que piense a la mujer “repensándola”, reestructurando su papel y re potencializando sus obligaciones dentro del Gabinete. Para empezar, se establece que existirá un GABINETE PARITARIO. Y la paridad también será una realidad en los directorios de las empresas, públicas y privadas.

¡Perfecto! este sería el comienzo, pero hay que repensar la educación, la familia, luchar contra el machismo sin tregua, contra la violencia sin miedo, dar poder a la mujer en todas las escalas sociales, darle educación y apoyo. ¿Qué dice la propuesta de gobierno de Andrés acerca de estas urgentes necesidades?

Especifica que al Presupuesto del Estado se incorporarán prioridades de las mujeres, como La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que contará con los recursos necesarios para su implementación.

Además, se creará la Secretaría de las Mujeres y la Igualdad, con rango de ministerio para asegurar que todas las políticas públicas garanticen eficientemente los derechos de las mujeres.

Muy bien, pero ¿y sobre la violencia en las calles, y sobre la violencia en las oficinas de trabajo, y sobre la violencia en casa con familiares, y sobre la culpa sobre la mujer por estigmas sociales?, ¿cómo cambiamos a la sociedad culpabilizadora, la que juzga y no pregunta?

Bueno, las mujeres diríamos que el cambio empieza con una, con entenderlo y no aceptar a la violencia como parte de nuestro cotidiano, pero el Estado debe empezar por sus leyes, debe empezar por el principio.

Arauz garantiza que en su gobierno se atenderá con urgencia la violencia contra las mujeres. Se priorizará la creación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Además, se crearán líneas de crédito y otras medidas de apoyo para la autonomía económica de las mujeres, especialmente a quienes han sido víctimas de violencia.

Se destinarán recursos adecuados a los Centros de Atención Integral y Casas de Acogida para víctimas de violencia de género.

También, se impulsarán políticas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, incluida la salud sexual y reproductiva, no solo con el objetivo de la prevención y erradicación de la violencia sexual, sino también con la prevención del embarazo de niñas y adolescentes.

¿Y la ayuda psicológica para las víctimas? ¿y la ayuda psicológica para las y los victimarios?, y es que este tema tiene innumerables sesgos a tomar en cuenta, y SOLO UNA MUJER SABE por dónde y por qué.

Tú igual que yo, queremos ser parte de este proceso de cambio, no son los hombres quienes entienden cómo se siente la culpa permanente de no cumplir con el rol establecido, somos las mujeres las que deseamos ser también Gobierno con Arauz. Y eso me impulsa a apostar por su propuesta, porque el economista Andrés Arauz sostiene que su promesa caminará con el empuje de nosotras que luchamos a diario, las que trabajamos el doble con un sueldo menor a nuestros colegas en nuestros trabajos. Y también con las mujeres que lucharon en un mundo violento y se fueron soñando con que el cambio llegaría para sus hijas, para sus nietas, con las otras mujeres que con rasguños en el alma volvemos a creer en un Estado que no vulnere nuestros derechos, que sea LAICO y ecuánime, que no sea feminista pero nunca más machista.

Artículo firmado por Jeanneth Lozada

Relacionado