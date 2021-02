Mi nombre es Fernando Casado, de origen español, en el año 2014 llegué a Ecuador, yo hice el camino a la inversa que hicieron muchos, millones de ustedes. Como para cualquier migrante obligado a dejar su país reconozco que es duro dejar atrás la patria, pero mucho peor es no sentirse orgulloso de ella, renegar de tu propio origen y desear haber nacido en algún otro país.

Los años que he vivido en Ecuador me han enseñado como se puede en poco tiempo con una buena gestión y un gobierno orientado a las grandes mayorías, a los más humildes, conseguir profundas mejoras en salud o educación. Yo que trabajo en la universidad pública he visto como algo que era un privilegio de las élites se pudo convertir en un derecho adquirido.

Impresionaba mucho ver que en Ecuador estuviera la sede de UNASUR, la vanguardia de la integración regional, o que fuera el país que le había dado asilo político a Julian Assange y se plantara firme frente al Reino Unido o EEUU en defensa de los derechos humanos del mayor perseguido político. Lo mismo ocurrió cuando los bancos en España desahuciaban a cientos de miles de personas, muchos ecuatorianos y el gobierno de Correa les dijo que no se tocaban los bienes de los ecuatorianos en Ecuador.

Pero en estos últimos cuatro años también he visto como se destruye lo logrado, como se persigue a quienes piensan diferente y como esa gran patria vuelve a ser pequeña, insignificante. Este 7 de febrero recuperemos el orgullo de ser ecuatorianos y poner de nuevo a Ecuador en el lugar de historia que se merece.

