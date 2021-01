Estamos a 10 días del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2021. Hoy se cierra el período para publicar las encuestas y la semana entrante será la última de campaña,

Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato revela varias inconsistencias que se han presentado en el proceso y alerta sobre la situación de las papeletas dañadas que aún no se sabe su destino final.

“Es mejor no jugar con la ética pública, es mejor no jugar con la confianza que le tiene el país a las FFAA, esas papeletas deben estar vigiladas no solo por los militares sino también por la sociedad civil”.

Compartimos el espacio de opinión de Francisco Herrera Arauz

ECUADOR POR UN GRADO DE DECENCIA QUE NOS DIGAN: ¿DÓNDE ESTÁN LAS PAPELETAS DAÑADAS?

Confirmado.net

Relacionado