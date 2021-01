El juez Ángel Tapia Vélez, de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puebloviejo de la provincia de Los Ríos, ordenó la destitución del prefecto de la provincia de Manabí Leonardo Orlando por supuestamente “incumplir una sentencia constitucional con respecto a una acción de protección presentada por una contratista del Gobierno provincial”.

Inmediatamente el prefecto provincial Leonardo Orlando señaló que se trata de una vil persecución y de una aberración jurídica y añadió que dicha sentencia guarda relación con un asunto administrativo por artilugios de contratistas, en el cual dicho juez no tiene jurisdicción.

“No podrán robar por asalto la Prefectura”, afirmó Leonardo Orlando en rueda de prensa. También señaló que el pueblo es el único que puede destituir a las autoridades escogidas en las urnas por incumplimiento y en última instancia, la Corte Constitucional.

El juez solicitó al Consejo Provincial de Manabí destituir al prefecto Leonardo Orlando por no acatar una acción de protección solicitada por la empresa Ranicor.

El prefecto del partido de Rafael Correa, había declarado incumplimientos de la empresa constructora y pedía la devolución de USD 6,5 millones.

“Hoy me han conculcado los derechos como prefecto y no debemos permitirlo porque mañana le puede suceder a otro prefecto, a otro alcalde y no debe ser así”

“Estamos alerta con lo que suceda, porque los recursos de Manabí son sagrados y no se pueden perder”

Agregó que seguirán todas las acciones jurídicas en el marco de la ley. “Estoy dispuesto a dar mi vida por este pueblo y vamos a defender sus recursos hasta el final. Esto se va al ámbito jurídico como corresponde”.

El expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado calificó como “acto de barbaridad jurídica” la orden de destitución del Prefecto Orlando por parte del Juez de Puebloviejo.

Juez de Puebloviejo, provincia de Los Ríos, en acto de barbaridad jurídica pretende destituir a nuestro compañero y prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, sumando un acto más de salvaje persecución.

No pasarán. Ya falta poco…

¡Viva Manabí! — Rafael Correa (@MashiRafael) January 23, 2021

