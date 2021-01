Ex rectores de las universidades emblemáticas de Ecuador con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO invitan a la presentación del libro “GOLPE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: el abandono de las universidades estratégicas del Ecuador” a realizarse el lunes, 25 de enero de 2021 a las 11:30 a través de las plataformas de CLACSO en Facebook @CLACSO.Oficial y YouTube CLACSO TV, así como también en los perfiles de los expositores.

Durante el evento participarán académicos nacionales e internacionales quienes conocieron de cerca el trabajo que se desarrolló en estas universidades y su aporte primordial para América Latina y El Caribe; entre ellos Axe Didriksson, catedrático de la Universidad Autónoma de México – UNAM; Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva de CLACSO y Andrés Arauz, experto en finanzas públicas y ex titular del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

El lanzamiento de este libro forma parte de la lucha constante por la educación superior como un bien público y un derecho humano. Lucha de la que jamás se desentienden los procesos populares, soberanos y de integración regional.

En un momento en que hay la posibilidad de “recuperar el futuro” es necesario discutir el rol del conocimiento, de la innovación en la educación superior y la importancia de las universidades que se crearon después del pacto constitucional de 2008.

En la publicación participan: Jesús Ramos – ex rector de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, Ramiro Noriega – ex rector de la Universidad de las Artes, Freddy Álvarez – ex rector de la Universidad Nacional de Educación UNAE, y colaboradores de estas instituciones quienes vivieron de cerca el atropello a la educación durante los últimos 4 años.

Para el académico Axel Didriksson “El tema general sobre el que se discurre en este libro es el de la creación de tres nuevas universidades en Ecuador, denominadas en su tiempo como emblemáticas.

Al principio fue el conocimiento, como el centro de una política pública que se la jugó en un país que, como todos los de nuestra región, padecen de la desigualdad y de la injustica. Una política que apostó por el desarrollo de una democracia popular, por la “revolución ciudadana”, el buen vivir y por hacer de la educación y de la alegría de la vida el principal espacio de calidad del servicio público.

Con la llegada del gobierno de Lenin Moreno, esos acontecimientos que se suscitaban una política de Estado alternativa empezaron a hacerse trizas. Con una serie de medidas prototípicas de un gobierno mercenario y mercantil, de cerrazón hacia las conquistas alcanzadas, se comenzó a perseguir, reprimir y acosar de manera incruenta a quienes encabezaban los nuevos proyectos universitarios por las vías conocidas del despido injustificado, las maniobras con personajes de pacotilla alquilados, las típicas canalladas de los gobiernos neoliberales en contra de la cultura y la educación, llenas de prepotencia y arrogancia”

A modo de resumen los tres rectores acotan que “Nunca salimos, fuimos echados directa o indirectamente por medio de los operadores neoliberales”.

La publicación se encuentra en formato PDF en la página principal de CLACSO y estará al alcance del público sin ningún costo.

Confirmado.net / CLACSO

