Migrantes en Venezuela denuncian boicot para impedir la realización de los comicios del #7F

Cuando apenas faltan 17 días para las elecciones generales en Ecuador, diferentes sectores ciudadanos y políticos en Venezuela han expresado su preocupación por la falta de un protocolo electoral y otras medidas que permitan garantizar la realización del proceso electoral del 7 de febrero.

Acusan al Cónsul de Ecuador en Venezuela Gonzalo Vega Mora y a la representante del CNE en dicho país, Jeanette Reyes por no tomar las acciones pertinentes para asegurar la realización del proceso en las 3 Circunscripciones electorales lo que afectaría el normal desarrollo de la cita electoral.

Mauricio Zambrano, candidato a asambleísta de la Lista 1 por la circunscripción de America Latina, El Caribe y Africa, manifestó su preocupación por la desinformación existente sobre dónde pueden ir a votar los ecuatorianos en el exterior, específicamente en Venezuela.

“Tenemos una gran preocupación, debido a que el CNE de Ecuador y los responsables electorales del consulado en Venezuela no han informado cuales van a ser los centros de votación que se deben identificar para las votaciones del próximo 7 de febrero”.

Agregó que no están al tanto si el recinto electoral será el históricamente conocido por los ecuatorianos (Colegio Don Bosco) o algún otro espacio. No hay kits electorales. No se ha realizado la capacitación y acreditación a los miembros de mesa.

“Lo mas preocupante es que se alega que por el bloqueo en Venezuela no hay recursos para desarrollar el proceso electoral correspondiente. Si existiera bloqueo los funcionarios del Consulado no cobrarían su sueldo, la misma oficina consular no estaría funcionado”, insistió.

El costo para la realización del proceso no es elevado por tanto ese no es argumento para justificar la no realización del proceso, según Zambrano. “A eso hay que agregar que tampoco hay papeletas electorales en territorio venezolano”, reiteró.

Grupos ciudadanos hacen un llamado a los medios de comunicación para que investiguen sobre las razones que han llevado a las autoridades para no adoptar las medidas del caso que permitan garantizar un proceso electoral adecuado.

Exhorta al CNE y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que tomen decisiones urgentes en beneficio de la democracia y participación electoral de los ciudadanos ecuatorianos que radican en el exterior.

Confirmado.net