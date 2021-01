Las mentiras de Velasco. (Alejandra Vivanco Carrión)

En el Debate Presidencial organizado por e CNE el candidato del gobierno, Juan Fernando Velasco, acusó al aspirante presidencial, Andrés Arauz de la alianza UNES, de supuesto sobreprecio en la organización del Festival de Artes Vivas de Loja cuando estaba al frente del Ministerio de Cultura

La exsubcontralora y experta en control gubernamental, Alejandra Vivanco Carrión, desbarata la teoría del ex funcionario y de ciertos medios de comunicación.

“No hay perjuicio, no hay dolo, no hay predeterminación de responsabilidades de ningún tipo. La Certificación expuesta por el candidato Arauz no es “cualquier papel”, es un documento oficial de la Contraloría General de Estado, señaló Vivanco.

Artículo Las mentiras de Velasco

En el momento que vive el país, respecto de quien dijo la verdad, es preciso comentar lo que realmente ha sucedido durante la ejecución del cuestionado “Examen Especial al proceso precontractual, contractual y ejecuciób del contrato Nro. MCYP-CGJ-2017-13, con el objeto de realizar el “FESTIVAL DE ARTES VIVAS DE LOJA: PRODUCCION, EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS DE LOJA PARA PROMOVER LA DIVERSIDAD DE LAS EXPERIENCIAS ARTISTICAS” por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017”.

La realidad de como esta descrito el informe de Examen Especial es, que el mismo nace de una orden de trabajo de fecha 4 de septiembre de 2017, pocas semanas después de que el actual Contralor, subrogante tomó posesión de su cargo, se tomó dije; es así que la ejecución del examen que refiero estuvo a cargo de una de las Directoras que en ese entonces habían sido nombradas por quien actuaba como titular de la institución; en este contexto de cosas los objetivos del examen especial fueron dos, conforme reza de este instrumento legal 1. Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables y 2. Establecer la propiedad, veracidad y legalidad de los procedimientos precontractuales, contractuales y ejecución del contrato MCYP-CGJ-2017-013.

Este informe contiene un hallazgo que se resume en el comentario denominado “Procedimiento de Régimen Especial RE-MCYP-SEAI-17-08”: a fojas 20 del referido examen especial se resumen las dos conclusiones a las que arriba el equipo auditor, la primera cuestiona el quehacer del Director de Fomento y Fortalecimiento Cultural y el Subsecretario de Emprendimiento, arte e innovación, en relación a que los funcionarios, dice el equipo auditor, elaboró y revisó respectivamente un Informe de Viabilidad técnica y que previo a esto no se contó con la necesidad y estudios técnicos; la segunda conclusión indica que el Viceministro de Cultura y Patrimonio, suscribió las actas 1,2 y 3 de preguntas, respuestas y aclaraciones y que con fecha de 19 de mayo de 2017, recomendó al Ministro de Cultura y Patrimonio, encargado, adjudicar el contrato, de forma textual el equipo auditor se pronuncia y dice “…lo que originó que el Ministro de Cultura y Patrimonio, encargado …adjudique el proceso…”.

Para todos los que conocemos el quehacer de la Contraloría General del Estado, queda claro que, de este comentario se podían haber derivado responsabilidades administrativas en contra de los funcionarios que cita el hallazgo por cuanto en el ejercicio de sus funciones omitieron dice el equipo auditor, procedimientos de tipo administrativo, mas sin embargo es criterio de la suscrita que no en contra del Ministro de Cultura, encargado de ese entonces puesto que, la adjudicación que este realiza conforme se desprende del mismo informe se efectúa por recomendación del entonces Viceministro; es decir después de todo el trámite efectuado (control interno lo llaman) por los funcionarios que tenian delegadas estas responsabilidades. Jamás de este hallazgo se podrian derivar responsabilidades civiles o penales y de esto da cuenta el “Certificado de Responsabilidades” que no es un “simple papel” como ha sido catalogado, el mismo se emite al amparo del propio Acuerdo del Contralor General del Estado, subrogante Nro. 006-CG-2020, denominado “Instructivo para el Uso de Medios y Servicios Electrónicos que la Contraloría General del Estado provee a través de su Portal web”, Vigente desde su publicación en la Edición Especial del R.O. 487 de 08/abril/2020.

Para cerrar con broche de oro, el informe esta aprobado fuera del plazo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que dispone que el Contralor o su delegado en este caso el Subcontralor debió haberlo aprobado dentro del plazo de 180 días para que tenga validez, pues en este caso lo aprueban a los 191 días, lo que sin duda alguna conllevará a que cualquier Tribunal de lo Contencioso Administrativo del país declare nula cualquier responsabilidad que de este informe se derive. Así estamos.

Alejandra Vivanco Carrión