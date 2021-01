Andrés Arauz alerta al mundo sobre nuevas trabas en contra del progresismo que podrían configurar un fraude electoral

Un nuevo llamado a la comunidad internacional para que vigile el proceso electoral ecuatoriano con la finalidad de evitar un fraude electoral, hizo el candidato a la presidencia por la Lista 1 Andrés Arauz Galarza, este miércoles 13 de enero en la ciudad de Quito.

Criticó la prohibición del CNE sobre la difusión de los spots de la Alianza UNES en los que aparece el expresidente Rafael Correa. “Esto causa un grave perjuicio a nuestra organización”, enfatizó. “El temor de la presencia de Rafael lo tienen otros, no nosotros”, reiteró.

No hay motivación para la suspensión

El Reglamento de Promoción Electoral en su artículo 32 especifica cuáles son las prohibiciones que determina al CNE para no autorizar el contenido de la publicidad electoral solicitada por los sujetos políticos y allí no incluye la negación en base a qué tiene sus derechos políticos suspendidos, por tanto NO HAY MOTIVACIÓN.

RUEDA DE PRENSA DE ANDRÉS ARAUZ

Cronología de la persecución política contra el progresismo en Ecuador

Enero 2018. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa aseguró que otros líderes se “robaron” el partido con el que llegó a la presidencia. Entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su formulario de desafiliación al partido con el que llegó al Poder, Alianza País (AP).

Enero 2018. CNE negó la inscripción del Partido Revolución Ciudadana. El organismo electoral argumentó el rechazo en el uso del eslogan y el logo del movimiento Alianza PAIS.

5 Abril 2018. CNE negó la entrega de claves al movimiento Revolución Alfarista porque supuestamente Alfaro era liberal.

Agosto 2018. Movimiento MANA expulsó simbólicamente a Rafael Correa pese a que en muy poco tiempo se recogieron más de 400.000 firmas.

14 Julio 2019. El CNE cedió a las presiones del cuestionado Contralor General Pablo Celi, de la ministra de Interior, María Paula Romo y del gobierno de Lenín Moreno y decidió eliminar al Movimiento Compromiso Social.

18 agosto 2020. Unión por la Esperanza (Unes) hizo el lanzamiento oficial de la fórmula integrada por Andrés Arauz y Rafael Correa, quien públicamente aceptó su postulación para buscar la Vicepresidencia.

7 septiembre 2020 El cuestionado Tribunal de Casación del denominado Caso Sobornos 2012-2016 ratificó la sentencia para el expresidente Rafael Correa y y con ello se proscribió políticamente a Rafael Correa.



3 Octubre 2020 El progresismo inscribió su binomio: Arauz-Rabascall. Vuelve la esperanza.

17 noviembre 2020 El candidato por el progresismo Andrés Arauz denunció que el gobierno saliente está preparando una serie de allanamientos o arrestos en contra de varios dirigentes del progresismo -alianza 1-5.

“Con un nuevo y burdo montaje, el gobierno saliente prepararía allanamientos o arrestos en contra de Santiago Díaz, procurador común de nuestra campaña y otros dirigentes de la alianza 1-5, cumpliendo así las amenazas de Roldán ¡Basta de infamias!”, señaló Arauz.

Diciembre 2020 El Binomio Arauz-Rabascall quedó en firme para las elecciones de 2021. El CNE resolvió desechar una impugnación presentada en contra de los candidatos de la Unión por la Esperanza, pues los temas de fondo ya habían sido revisados por el TCE. Con esto, suman 16 binomios presidenciales en firme para las elecciones de 2021.



12 de Enero 2021 CNE prohibió la difusión de los spots de la Alianza UNES en los que aparece el expresidente Rafael Correa, lo que causa un grave perjuicio a nuestra organización. La directora de la delegación de Pichincha, Paulina Peña dispuso la “suspensión inmediata de la publicidad electoral de la alianza 1-5 Unión por la Esperanza”.

Finalmente Arauz insistió que esta prohibición limitar la promoción lo que afecta los derechos de participación y libertad de expresión. Es parte de una narrativa en contra de nuestra opción política”.

Confirmado.net